Google retrasa lanzamiento de Android 11

Un evento más que no se realizará en la fecha prevista este 2020, solo que ahora no fue el Covid-19 el responsable. Google anunció que no revelará las características de Android 11 esta semana debido a que en Estados Unidos se están produciendo protestas en diversas ciudades.

Originalmente la marca tenía planeado llevar a cabo un evento virtual el próximo 3 de junio para presentar su nuevo sistema operativo Android. Sin embargo, a través de Twitter dio el siguiente mensaje: "Estamos encantados de contarle más sobre Android 11, pero ahora no es el momento de celebrar. Estamos posponiendo el evento del 3 de junio y la versión beta. Volveremos con más información sobre Android 11, pronto”.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020