Google incluirá control por gestos en su Pixel 4

El próximo telefono de Google, el Pixel 4, incluirá un sistema de control por gestos, gracias a la integración de un sensor de movimiento ubicado en la parte superior de la pantalla, que también activa el sensor de reconocimiento facial para desbloquear el gadget.

Se espera que el Pixel 4 haga su debut en octubre, junto con el nuevo iPhone de Apple, en momentos en que los competidores se esfuerzan por ganar o mantener a sus seguidores en el competitivo mercado de teléfonos inteligentes.



El control por gestos en Pixel 4 estará basado en Soli, un radar de movimiento que trabaja junto con un algoritmo para detectar "pequeños movimientos alrededor del teléfono", como explica Google en una publicación en su blog oficial.

"Pixel 4 será el primer dispositivo con Soli, impulsando nuestras nuevas funciones de detección de movimiento para que se puedan omitir canciones, posponer alarmas y silenciar llamadas telefónicas, simplemente agitando la mano", dijo el gerente de producto de Pixel, Brandon Barbello, en una publicación en línea.

Este sensor permitirá a los usuarios realizar acciones sin tener que tocar su teléfono, como silenciar llamadas o saltar canciones, aunque, como señalan desde Google, las capacidades mejorarán con el tiempo.

Además de reconocer los gestos hechos con las manos, Soli activará los sensores de reconocimiento facial cuando se levante un Pixel 4 para permitir que el dispositivo se desbloquee automáticamente para su propietario.

Look internet, no hands. #Pixel4 Learn more https://t.co/PYY0AFcnyI pic.twitter.com/f9v51VbXWd

— Made by Google (@madebygoogle) July 29, 2019