Google dedica un doodle a la escritora y activista Gabriela Brimmer

Hoy Google conmemora con un Doodle animado el 75 aniversario del nacimiento de Gabriela Brimmer, escritora mexicana de ascendencia judía y activista de los derechos de las personas con discapacidad.



“Este Doodle plasma cómo Gabriela expresaba sus versos poéticos al usar una máquina de escribir que operaba con el pulgar de su pie izquierdo, ya que, a lo largo de su vida, vivió con un severo caso de parálisis cerebral que limitaba su movimiento en todo el cuerpo”, indicó la firma en un comunicado.



Es importante señalar, que la escritora nació con parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal, lo que le impedía realizar cualquier expresión o movimiento a no ser con el pie izquierdo, ya que no podía hablar.



No obstante, a pesar de su movilidad, Brimmer logró valerse por sí misma con la ayuda incondicional de su nana, señaló Elena Poniatowska en un dossier.

Leer también: Cómo hacer que el celular no consuma batería mientras duermes



¿Quién fue Gabriela Brimmer?



Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz nació el 12 de septiembre de 1947 en la Ciudad de México. Sus padres fueron Miguel y de Sari Brimmer.



Desde muy pequeña, Brimmer fue diagnosticada con parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal.



Según señala la Enciclopedia de la Literatura Mexicana (ELEM), en su página oficial, la parálisis tetrapléjica le impedía realizar cualquier movimiento a no ser que fuera con el pie izquierdo.



No obstante, dicho problema de salud no fue un obstáculo para desarrollarse en el mundo de las letras y convertirse en una activista en favor de los derechos de las personas con discapacidad.



Desde niña, indica la ELEM, se acercó al ámbito literario y pronto comenzó a escribir sus primeros poemas y cuentos.



Disability Alliance



“El activismo de la escritora mexicana nos inspira a reconocer y valorar a quienes colaboran a nuestro lado y cuentan, como Gabriela, con una condición que les impide realizar con la misma facilidad que otros, sus actividades. Por esta razón, en Google contamos con una iniciativa llamada Autoidentidad o Self-ID, que nos permite conocernos y trabajar de manera sistémica para apoyar a que todos los empleados tengan la mejor experiencia” indicó Google.



Asimismo, Alejandra Bonati, gerente de Relaciones Públicas en Google Chile e integrante del Grupo de Diversidad Disability Alliance compartió el esfuerzo que se gesta dentro de Google enfocado en la inclusión de personas con discapacidad: “el propósito de este grupo de afinidad es escuchar la perspectiva de quienes viven con alguna discapacidad dentro de nuestra compañía, aquí nos comparten sus experiencias en el ámbito laboral y manifiestan el apoyo que necesitan para poder desarrollar de manera práctica sus responsabilidades”.

Leer también: Video viral: Cumple 30 años y lo celebra como quinceañero



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters