Google celebra el día de Halloween con un doodle

#DoodleDelDia

Halloween ya está aquí, y Google decidió celebrar la Noche de Brujas con un doodle interactivo que muestra cuáles son los animales relacionados con este festejo.

A través de su blog oficial , la firma señaló que el doodle interactivo de Halloween cuenta con “sorpresas de animales normalmente asociados con películas de terror, historias de fantasmas y decoraciones”.



Ding dong!

Who’s that behind the door?

Trick or treat?

The choice is yours.

Don't miss today's interactive Halloween #GoogleDoodle → https://t.co/QgAghYiinu pic.twitter.com/6oHn3Cba8f

— Google BOOdles (@GoogleDoodles) 31 de octubre de 2019