Fleets, ahora los mensajes de Twitter pueden desaparecer tras 24 horas

Las redes sociales que brindan la opción a los usuarios de que sus publicaciones desaparezcan luego de 24 horas incluyen a Snapchat, Instagram, y ahora Twitter que ha lanzado su función Fleets.

A través de esta nueva característica las personas pueden publicar tweets temporales que, en 24 horas, dejarán de estar disponibles.

Sobre la función, Mo Aladham, gerente de productos del grupo de Twitter dijo: "Twitter es para tener conversaciones sobre lo que te importa. Pero sabemos que algunos de ustedes no se sienten cómodos para tuitear porque los tuits son públicos, se sienten permanentes y tienen conteos públicos (retweets y me gusta). Queremos hacer posible para que tengan conversaciones de nuevas maneras con menos presión y más control".

Lee también: La OMS abre cuenta en TikTok para informar sobre el coronavirus

Así, Twitter está dando una alternativa a los que quieren hacer un comentario sobre un tema en particular que, en teoría, tendrá relevancia por un período de tiempo determinado.

Quienes quieran publicar o ver los Fleets de otros usuarios tendrán que ingresar a una nueva sección en la parte superior de la red social de microblogging en donde se verán los iconos de perfil. Las publicaciones aparecerán en orden cronológico, es decir, primero los más recientes y de las personas a las que sigas, tal como sucede en otras redes como Facebook.

Fleets funciona de la misma manera que las otras publicaciones, es decir, tienes hasta 280 caracteres de texto y puedes agregar fotos, GIFs o videos.

Lee también: Micro redes sociales, espacios seguros e íntimos

Además de desaparecer en 24 horas, otra diferencia es que no se puede dar "like" o retuitear un Fleet, aunque si reaccionar con emojis similares a los que se introdujeron recientemente en mensajes directos o enviar mensajes director al usuario.

Kayvon Beykpour, responsable de la división de Producto de Twitter, explicó que si bien es cierto que la nueva herramienta muestra una clara similitud con los Stories de Instagram tiene diferencias para que la experiencia se centre más en compartir y ver los pensamientos de las personas.

I know what you're thinking: “THIS SOUNDS A LOT LIKE STORIES!”. Yes, there are many similarities with the Stories format that will feel familiar to people. There are also a few intentional differences to make the experience more focused on sharing and seeing people’s thoughts. pic.twitter.com/OaGYZpChcN

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020