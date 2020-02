Fallece Kazuhisa Hashimoto, creador del código Konami

#Gamers

La industria de los videojuegos se encuentra de luto, ya que el día de hoy falleció Kazuhisa Hashimoto, programador y productor responsable del Código Konami, popular truco que activa algunas opciones secretas y que fue utilizado por primera vez en la versión de Gradius para NES en 1986, aunque se popularizó con el título Contra de NES.

La noticia fue dada a conocer por Yuji Takenouchi (TechnoUCHI), quien lamentó el deceso en redes sociales de su amigo y antiguo colega.

Leer también: Google planea invertir 10 mmdd en centros de datos en EU





De igual manera, Konami confirmó la muerte este miércoles y señaló en su cuenta oficial de Twitter: "Nos entristece escuchar el fallecimiento de Kazuhisa Hashimoto, un productor profundamente talentoso que introdujo por primera vez al mundo el 'Código Konami'".

We are saddened to hear about the passing of Kazuhisa Hashimoto, a deeply talented producer who first introduced the world to the "Konami Code".

Our thoughts are with Hashimoto-san's family and friends at this time. Rest In Peace. pic.twitter.com/vQijEQ8lU2

— Konami (@Konami) 26 de febrero de 2020