Ex directora general de Theranos solicita un nuevo juicio

Elizabeth Holmes solicitó un nuevo juicio, afirmando en un expediente judicial que un testigo clave de la acusación ahora lamenta el papel que desempeñó en su condena por fraude de inversores y conspiración relacionada con Theranos, su fallida startup de análisis de sangre.



Pide un nuevo juicio



La petición se centra en la confiabilidad del testimonio proporcionado por el exdirector del laboratorio de Theranos, Adam Rosendorff, quien dijo que repetidamente planteó preocupaciones sobre la precisión de los análisis de sangre que se administraban a los pacientes durante su mandato en 2013 y 2014.



Es típico que los acusados hagan mociones para un nuevo juicio después de un veredicto de culpabilidad.



Holmes, de 38 años, fue condenada por cuatro delitos graves de fraude de inversores y conspiración a principios de este año después de un juicio de casi cuatro meses.



“No me contacten”



La exdirectora ejecutiva se encuentra actualmente en libertad bajo fianza, pero enfrenta hasta 20 años de prisión en una audiencia de sentencia programada para el 17 de octubre de 2022 en San José, California.



Cuando Associated Press se puso en contacto con el exdirector del laboratorio a través de LinkedIn, se negó a comentar y agregó: “No me contacten”.



Los abogados de la acusado argumentaron en un documento de 17 páginas que Rosendorff ahora expresaba dudas sobre su testimonio, basándose en acciones recientes descritas en el documento judicial.



Afirmaron que Rosendorff había aparecido en la casa que Holmes comparte con su pareja, William Evans, la noche del 8 de agosto de 2022 en un intento de reunirse con ella. Evans interceptó a Rosendorff, según el documento, y le pidió que se fuera.



Antes de partir, según el expediente, Rosendorff le dijo a Evans que durante su testimonio en el juicio “trató de responder las preguntas con honestidad, pero que los fiscales trataron de hacer quedar mal a todos” y ahora siente que “había hecho algo mal”.



Antes de presentarse en la residencia de Holmes, dice el documento, Rosendorff había dejado un mensaje de voz de 30 segundos para uno de sus abogados pidiéndole una reunión cara a cara con Holmes porque pensó que podría ser "bastante curativo" para ambos.



En su presentación, los abogados de Holmes dijeron que no habían podido pedirle a Rosendorff más información sobre sus reflexiones sobre su testimonio en el juicio por razones éticas.



Los abogados propusieron una audiencia el 3 de octubre para discutir por qué creen que las acciones recientes de Rosendorff merecen un nuevo juicio.



También el martes pasado, el juez federal de distrito Edward Davila rechazó formalmente una solicitud para anular los veredictos del jurado en el juicio de Holmes. La decisión de Dávila citó el testimonio de Rosendorff en apoyo de su decisión.



El juicio de Holmes, que tuvo lugar en 2021, se centró en los cargos de que la exejecutiva defraudó a sabiendas a inversores y pacientes de su firma de análisis de sangre Theranos. Holmes afirmó que su tecnología podría usarse para realizar cientos de pruebas médicas con solo una gota de sangre, una afirmación que luego se reveló como falsa.



A lo largo de la saga, Holmes dijo que no sabía hasta qué punto habían fallado las pruebas de laboratorio, afirmación que fue cuestionada por el testimonio de Rosendorff.



Holmes también afirmó que su ex pareja romántica y comercial, Sunny Balwani, fue abusiva e influyó en sus afirmaciones fraudulentas, acusaciones que él ha negado.



Balwani enfrentó su propio juicio por cargos similares este año. Fue declarado culpable de los 12 cargos y será sentenciado el 15 de noviembre.

