Estrategias de negocio de LG; transformación digital y experiencia al cliente

La compañía LG Electronics anunció un cambio de estrategia en distintas unidades de negocio, con el objetivo de conseguir una experiencia aún más centrada en el cliente y la transformación digital durante 2023.



Durante el CES 2023, LG , presentó sus electrodomésticos actualizables LG ThinQ UP, que incluyen lavadoras, refrigeradores, secadoras, hornos y lavavajillas. Capaces de adaptarse a las necesidades únicas y estilos de vida cambiantes, este es el primer paso del cambio de estrategia de su unidad de negocio de línea blanca y electrodomésticos.



Otra de las ofertas de LG en donde el clientecentrismo se volvió un protagonista, es la plataforma de Inteligencia Artificial LG ThinQ.

Leer también: Las estafas con las que te vacían tu cuenta en menos de 1 minuto



Este sistema ha evolucionado más allá de la simple vinculación de dispositivos domésticos, abarcando toda la experiencia del cliente, con servicios que aprovechan la recopilación de datos de uso para crear una experiencia más personalizada.



Sync to you, Open to All



Por su parte, la unidad de negocio de electrónica para el hogar está acelerando su estructura comercial y adoptando una nueva visión: Sync to you, Open to All.



Esta nueva perspectiva, tiene un principal enfoque en el desarrollo de experiencias que puedan ser capaces de adaptarse a las necesidades, gustos y estilo de vida de cada cliente, al tiempo que tienen la virtuosidad de ser disfrutadas por todos los usuarios.



webOS



De igual forma, el consorcio señaló que también está lista para redefinir la visualización y la experiencia del usuario, al mejorar el contenido y los servicios en la plataforma webOS.



Las características clave agregadas a webOS para 2023 incluyen una nueva pantalla de inicio con una interfaz de usuario renovada para tener mejores experiencias de usuario; personalización de siguiente nivel con recomendaciones basadas en el historial de visualización y uso; y CDX (Cross Device eXperience), una experiencia de usuario que fluye sin problemas de un dispositivo a otro.



Televisores OLED



Siguiendo con el tema de la innovación del entretenimiento en el hogar, LG ha sido el líder del mercado de televisores OLED durante toda una década, con ventas acumuladas de televisores LG OLED que superan los 15 millones de unidades.



Este año, la compañía seguirá con su estrategia de mantenerse como un fuerte competidor del sector, al presentar los nuevos televisores OLED evo, que se suman a la línea 2023 que también incluye un televisor OLED con Zero Connect Box.



Tras anunciar sus resultados financieros preliminares, la compañía reportó ingresos anuales para 2022 por 80 billones de KRW un aumento de 12.9% respecto al año anterior, lo que significa que la apuesta por integrar la Inteligencia Artificial a sus productos, sin importar la gama.

LG presenta refrigerador que cambia de color

Durante su participación en el CES 2023, la compañía presentó su nueva generación de refrigeradores inteligentes. Los modelos MoodUP, los cuales tienen la característica diferenciadora de que sus puertas cuentan con paneles que cambian de color.



De esta manera, ahora los usuarios tienen la posibilidad de personalizar los colores de su refrigerador, para que conbine con la decoración de su cocina o, incluso, de la ocasión o el estado de ánimo.

Cabe destacar que, para lograr este tipo de coloración, es importante que, en primer lugar, se realice una vinculación del dispositivo con el teléfono inteligente del propietario por medio de la app LG ThinQ. Para los usuarios que así lo prefieran, los paneles LED de las puertas de refrigerador se pueden apagar, o poner en colores blanco gris o negro, con esto se logra un aspecto más tradicional.

Leer también: Niño de 10 años salva a su hermano de morir ahogado



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters