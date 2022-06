Estos son los animales más ricos de TikTok y esto "ganan"

TikTok fue lanzada en China en el 2016 y para 2018 ya era una de las aplicaciones más descargadas en el mundo. Gracias a su éxito, los usuarios que alcanzan millones de vistas pueden monetizar. Pero quienes han logrado hacerse de una fortuna no solo son personas haciendo retos, bailes o challenges, ¡también animales!

Y es que en los últimos años la posibilidad de generar ganancias mediante la publicación de videos ha generado un mercado de influencers que compiten por tener el mayor número de reproducciones, likes y vistas.

Por lo que no es de sorprender que dentro de los tiktokers más ricos se encuentren animales cuyos dueños invierten recursos provenientes de las ganancias, tiempo para los fans y mucha creatividad para que sus mascotas nos roben el corazón con su espontaneidad.



Foto: Pixabay

Las mascotas más famosas y ricas de TikTok

Videos de perritos haciendo piruetas, gatos que juegan con bolas de estambre y hasta pericos que aprenden a recitar frases graciosas son algunos de los clips de animales que circulan por TikTok.

Lo cierto es que algunas mascotas acumulan más suscriptores que otras y una lista publicada por All About Cats reveló cuáles son los animales más populares de la red social. Hoy en Tech Bit te contamos cuánto ganan.

La lista de animales ricos de TikTok la encabeza That Little Puff, un felino gris que saltó a la fama durante los tiempos de pandemia. Su cuenta fue creada con el fin de llevar entretenimiento para todos los amantes de los michis.

That Little Puff cuenta con 27.9 millones de suscriptores y más de 597 millones de me gusta. Vestido de chef, en sus videos pone a prueba trucos y recetas virales de TikTok, aunque la mayoría de las veces descubre que no son tan efectivas como parecieran.

Se estima que @thatlittlepuff gana hasta 26 mil 401 dólares, que equivalen a 517 mil 272 pesos, por cada video que publica, eso sin mencionar que su clip más popular tiene 295 millones de visualizaciones.



Los lomitos no se quedan atrás. El segundo animal más rico de TikTok es Jiffpom, un cachorro de raza Pomerania que ha participado en videos musicales de artistas como Katy Perry.

Jiffpom acumula 21 millones de seguidores y un total de 1,181 videos publicados. No solo es popular dentro de la red social, también cuenta con 2 récord Guinness (por aguantar más tiempo andando en sus patas traseras y delanteras) y en Los Ángeles tiene su propio día de celebración el 20 de agosto.

El famoso perrito Pomerania que se muestra con atuendos graciosos, levantando la patita o cargando sus peluches favoritos percibe ganancias de hasta 20 mil 600 dólares por video, es decir, 403 mil 613 pesos.

Y, según señala All About Cats, de todos los videos que ha publicado @jiffpom al menos 1,000 de ellos valen hasta 587 mil 787 pesos por la cantidad de interacción que generan.



El sitio del tercer animal más rico de TikTok no se lo lleva uno, sino la aldea de ardillas @chipmunksoftiktok, liderada por Dinky, Squishy, Mooshy y Spongebob, que suma 13.7 millones de seguidores y 177 millones de me gusta.

Las ocurrencias de esta aldea integrada por 25 ardillas son parte de los contenidos más lindos y saludables que encontrarás en la red social. No hay nada más tierno que verlas intentar llenar sus mejillas de avellanas y cacahuates, o salir de su escondite cuando escuchan la voz de Brad, su dueño.

Las ardillas que rompen TikTok con sus videos ganan 13 mil 300 dólares por cada publicación, estamos hablando de nada más y nada menos que 260 mil 585 pesos. Sin embargo, gran parte del dinero que obtienen se invierte en alimento y cuidados para la aldea.



Los animales de TikTok que generan mayor interacción

Existen otras mascotas que destacan por la interacción que generan en sus videos, es decir, los que son más comentados y compartidos en TikTok. Y es que, según lo indica All About Cats, entre mayor sea el número de suscriptores, más complicado se vuelve obtener buenos índices de participación.

Pero hay quienes logran hacer su trabajo bien, uno de ellos es @tuckerbudzyn, un golden retriever que encabeza la lista con más de 10 millones de followers. El perrito obtiene un promedio de 414 mil 650 me gusta por video y un índice de participación de más del 4%.

Le sigue @venustwofacecat, el gatito de dos caras que llamó la atención de los usuarios de TikTok por su aspecto, pues la mitad de su pelaje es café y la otra negra, con un ojo verde y otro azul. El michi tiene una media de 74 mil 655 me gustas en sus videos y un índice de participación del 3.25%.



Por último, pero no menos importante, está @swagrman. El husky acumula una manada de 7.5 millones de suscriptores y recibe 233 mil 650 me gusta en promedio con una tasa de participación del 3.16%, una cifra alta considerando el número de followers que tiene.



¿Cuál es tu favorito?

