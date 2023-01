Es humillada en el aeropuerto, le prohíben abordar por exceso de peso

Una modelo plus size se volvió viral luego de denunciar a una aerolínea. La joven fue humillada en el aeropuerto y no la dejaban embarcar por “ser demasiado grande”. No solo la maltrataron, sino que además pretendían que pagara 3000 dólares más para sentarse junto a los de primera clase donde “los asientos son más grandes”.

Según detalló en el video, todo comenzó al tratar de regresar a Brasil, país en donde vive. Ella se había ido de vacaciones al Lìbano junto a su madre y un sobrino de vacaciones. El viaje de ida no tuvo ningún inconveniente, pero al tratar de regresar todo terminó mal.

Lee también: “No me abandones, te amo”, pinta el auto de su pareja para que no terminen

“Compré un boleto de regreso en Brasil a través de Qatar Airways y al llegar a la hora del check-in, una azafata del país árabe llamó a mi madre, mientras otro miembro del personal me dijo que no podía abordar porque estoy gorda”, reveló.



Indignada decidió contar su historia en sus redes sociales. El video es viral en su cuenta de Instagram donde recibió el apoyo de sus seguidores. Su descargo superó los 65 mil likes y ya alcanzó los 6500 comentarios. Es que luego de su denuncia y tras el apoyo del fandom, Juliana Neheme no solo recibió una disculpa, sino que la dejaron abordar, además de que la aerolínea ahora deberá pagar las consecuencias.

Lee también: Azafata causa furor en TikTok al revelar truco para llevar muchas cosas sin pagar extra

En su video viral, la modelo plus size agradeció “de corazón a todos los que están aquí conmigo en toda esta situación. Sigamos luchando por un mundo más justo, libre de gordofobia y toda forma de prejuicio”. Lo que vivió fue considerado como un hecho de discriminación y al volverse popular su historia ahora la aerolínea deberá pagarle terapia a la joven.



“Era como si yo no fuera un ser humano para ellos. Yo era un monstruo gordo que no podía subir a bordo. Me duele ahora recordar cuánto me culpé, porque me culpé mucho, incluso le pedí perdón a mi madre varias veces”, explicó la madre de la joven.