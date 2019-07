Epic Games y YouTube darán recompensas a los fans de Fortnite

#Gamers

Epic Games y YouTube han unido fuerzas para que los fans de Fortnite obtengan grandes beneficios.

Se trata de "El botín", una modelidad en la que los gamers podrán recibir recompensas en los juegos en vivo o al mirar los eventos especiales.

De acuerdo con Epic Games, le llamarón botín porque recibirás objetos de contenido estético especiales de Fornite siempre y cuando vincules tus cuentas de YouTube y Epic Games.

Es importante señalar que para que te obsequien el botín, también debes de mirar las transmisiones en vivo de Fornite.

¿Cómo vinculo mi cuenta?

Es fácil, sigue estos pasos:

Inicia sesión en YouTube desde un navegador.

Dirígete al apartado de "cuentas y selecciona ajustes".

Selecciona tu cuenta de Epic Games en la sección de “cuentas conectadas”. (En dado caso de que no tengas cuenta de Epic Games, crea una y comienza por el paso 2).

Haz clic para conectar.

Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games.

También puedes vincular tu cuenta de Epic Games desde la página de visualización de cualquier transmisión en vivo de Fortnite.

Una vez vinculada tu cuenta, no te pierdas el estreno del Game Jam Hollywood.

Fortnite se muda Hollywood y solo necesitas 20 minutos para ver el estreno de este juego o la transmisión del World Cup para recibir tu primer botín.



A new and exciting feature debuts today for Fortnite fans: YouTube Drops!

Get free in-game rewards when you link your YouTube and Epic accounts + watch Fortnite premieres: https://t.co/tOERFbobCD

— Fortnite (@FortniteGame) 18 de julio de 2019