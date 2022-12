Epic Games deberá pagar 520 mdd por violaciones de privacidad en Fortnite

Epic Games y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos llegaron a un acuerdo de 520 millones de dólares por reclamos de que el desarrollador de Fortnite violó las leyes de protección de la privacidad en línea para niños y engañó a los jugadores para que compraran artículos en el juego.



Epic Games deberá pagar 520 millones de dólares



El acuerdo incluye una multa récord de 275 millones de dólares para resolver presuntas violaciones de la Regla de protección de la privacidad en línea para niños (COPPA) y 245 millones de dólares por una configuración de compra que podría engañar a los jugadores y permitirles comprar cosas por accidente.



Cabe decir que Fortnite logró hacerse con más de 9 mil millones de dólares durante sus primeros dos años de existencia.

Leer también: 5 apps para crear videos navideños personalizados



Epic recopiló información de menores sin el conocimiento de sus padres



En la denuncia, la FTC alegó que Epic recopiló información personal de jugadores de Fortnite menores de 13 años sin el conocimiento o consentimiento de sus padres.



La agencia también afirmó que Epic dañó a los gamers jóvenes al activar el chat de texto y voz en los juegos de forma predeterminada, citando que "los niños y adolescentes han sido intimidados, amenazados, acosados y expuestos a problemas peligrosos y psicológicamente traumáticos como el suicidio mientras estaban en Fortnite".



Epic ha trabajado en estos puntos



Epic ya ha abordado algunas de estas preocupaciones. A principios de este mes por ejemplo, Epic Games lanzó nuevas "Cuentas en cabina" en Fortnite, Rocket League y Fall Guys para niños menores de 13 años, lo que desactiva ciertas funciones, como el chat de texto y de voz, las compras en el juego y la capacidad de descargar juegos que no son hechos por Epic sin el consentimiento de sus padres.



De igual forma, la firma también introdujo controles parentales en 2019 e hizo que los servicios de verificación de padres fueran gratuitos para todos los desarrolladores en la plataforma el año pasado.



Pasos a seguir para Epic



Como parte de la orden judicial propuesta por la FTC, Epic deberá obtener el permiso de los padres antes de habilitar el chat de voz y texto para jugadores menores de edad.



Epic también tendrá que eliminar cualquier información personal que haya recopilado previamente de los jugadores de Fortnite “a menos que la empresa obtenga el consentimiento de los padres para retener dichos datos o que el usuario se identifique como mayor de 13 años a través de una puerta de edad neutral”.



Epic pagará además 245 millones de dólares para reembolsar a los clientes por su supuesto uso de patrones oscuros que engañan a los jugadores para que "hagan compras no deseadas y permitan que los niños acumulen cargos no autorizados sin la participación de los padres".



Un patrón oscuro es una interfaz de usuario diseñada para engañar a los usuarios para que seleccionen ciertas opciones que no son del interés del consumidor.



Epic confundió a usuarios para cobrar



En el caso de Epic, la FTC afirmó que la "configuración de botones contraintuitiva, inconsistente y confusa" de Fortnite resultó en que los jugadores ganaran cientos de millones de dólares en compras no deseadas en el juego "basadas en presionar un solo botón".



De igual forma, la FTC citó algunos ejemplos de este problema y señaló que a los usuarios se les podría "cobrar al intentar activar el juego desde el modo de suspensión, mientras el juego estaba en una pantalla de carga, o al presionar un botón adyacente mientras intentan simplemente obtener una vista previa de un elemento".



La FTC también acusó a Epic Games de cobrar a los titulares de cuentas sin su autorización. Hasta 2018, la agencia señaló que Epic permitía que los niños compraran la moneda del juego de Fortnite, V-Bucks, sin el consentimiento de sus padres o del titular de la tarjeta de crédito.



También alegó que Epic "bloqueó las cuentas de los clientes" que intentaron disputar los cargos no autorizados y amenazó con prohibirlos "de por vida" si intentaban luchar contra los cargos futuros.



La FTC dice que utilizará el acuerdo para reembolsar a los padres cuyos hijos realizaron compras no autorizadas con tarjeta de crédito entre enero de 2017 y noviembre de 2018, jugadores a quienes se les cobró por compras no deseadas y jugadores cuyas cuentas fueron bloqueadas después de disputar cargos.

Leer también: ¿Cómo descargar stickers navideños en WhatsApp?



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters