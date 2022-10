Elon Musk revive acuerdo para comprar Twitter

Elon Musk quiere ser dueño de Twitter después de todo. El director general de Tesla ha decidido que quiere seguir adelante con el trato que hizo originalmente para comprar la empresa de redes sociales por 54.20 dólares la acción, según señaló el portal especializado Bloomberg.





La noticia de la propuesta llega menos de dos semanas antes de que las dos partes fueran a juicio en el Tribunal de Cancillería de Delaware por el intento de Musk de salirse de dicho trato.



Ha citado preocupaciones sobre la cantidad de spam y cuentas de bots en Twitter, y luego agregó acusaciones del exjefe de seguridad de la compañía convertido en informante de su demanda.

Leer también: “Para eso eres mi marido”: Mujer hace berrinche por una licuadora



Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero la cadena CNBC informó que la comercialización de las acciones de Twitter se detuvo luego del informe.



Si las dos partes acordaran seguir adelante con los términos del acuerdo original, terminaría una batalla legal de meses que se ha vuelto cada vez más complicada.



La semana pasada, se publicaron cientos de mensajes privados de Musk en documentos legales. Los textos detallaron cómo las negociaciones de Musk con Twitter se habían roto en la primavera, lo que lo llevó a anunciar que compraría la compañía y la convertiría en privada.



Pero no mucho después de aceptar comprar la empresa, Musk comenzó a cuestionar la contabilidad de Twitter sobre cuántos bots y cuentas de spam hay en la plataforma.



Musk afirmó que Twitter había subestimado enormemente el número y, en una presentación legal, acusó a la empresa de fraude. Los abogados de Twitter sostuvieron que sus estimaciones eran inexactas y que sus afirmaciones sobre los bots eran simplemente un "pretexto".



Citaron mensajes de texto en los que Musk, hablando con su banquero en Morgan Stanley, dijo que estaba preocupado por los movimientos de Putin en Ucrania y una posible “Tercera Guerra Mundial”.



La carta de Musk a los abogados de Twitter se publicó en un archivo de la SEC. En la nota, los abogados de Musk dicen que seguirán adelante con los términos originales del acuerdo si el Tribunal de Justicia de Delaware "aplaza el juicio y todos los demás procedimientos relacionados" con la demanda en curso.



Twitter confirmó que recibió la carta de Musk y ahora dice que tiene la intención de cerrar el trato por 54.20 dólares por acción.



Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.

— Twitter Investor Relations (@TwitterIR) October 4, 2022