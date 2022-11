Elon Musk no quiere ser CEO de Twitter ni de ninguna otra empresa

Aparentemente, Elon Musk no quiere ser CEO de ninguna empresa, o al meos, eso afirmó en su testimonio en un juicio el miércoles en el que impugnó su gigantesco paquete de compensación en Tesla.



Musk, quien es el director ejecutivo de varias compañías, incluida la más reciente, Twitter, estaba respondiendo preguntas de los abogados que representan a Tesla cuando hizo el comentario de manera improvisada.



“Francamente, no quiero ser el director general de ninguna empresa”, dijo.

Leer también: Enseña cuanto ahorra al trabajar en un crucero y arrasa en redes



Elon Musk no quiere ser CEO de ninguna de sus compañías



El juicio, que comenzó el lunes, se centra en si la junta de Tesla actuó de manera apropiada cuando aprobó un paquete de pago para Musk que ahora vale alrededor de 52 mil millones de dólares al precio de las acciones recientes y si Musk tuvo alguna influencia indebida en esa decisión.



Pero el testimonio de Musk también se extendió a temas que incluyen sus títulos, cómo pasa su tiempo y, lo que es más importante, si estaba borracho cuando se coronó a sí mismo como "tecnólogo" de Tesla en 2021.



A Musk le irrita el título de CEO



Explicó por qué le irrita el título de CEO en sus diversas empresas, y señaló que no ve su papel como un director ejecutivo tradicional.



“En SpaceX, realmente soy responsable de la ingeniería de los cohetes y Tesla de la tecnología en el automóvil que lo hace exitoso”, dijo. “Entonces, el CEO a menudo se ve como un rol centrado en el negocio, pero en realidad, mi rol es mucho más el de un ingeniero que desarrolla tecnología y se asegura de que desarrollemos tecnologías innovadoras y que tengamos un equipo de ingenieros increíbles que pueden lograr esos objetivos”.



También reiteró que no tiene la intención de permanecer como CEO de Twitter para siempre. Musk se hizo cargo de la empresa hace dos semanas y, desde entonces, ha despedido a la mitad del personal, ha lanzado y retirado múltiples ideas de nuevos productos y ha supervisado la retirada de varios anunciantes establecidos.



“Espero reducir mi tiempo en Twitter y encontrar a alguien más para administrarlo con el tiempo”, dijo. (Musk había revelado previamente a los inversores que solo esperaba servir como director ejecutivo de Twitter temporalmente).



Musk está pensando en dejar el cargo de CEO de Tesla



Musk incluso está pensando en dejar el cargo de CEO de Tesla, según James Murdoch, exmiembro de la junta de Tesla. Murdoch testificó más tarde ese mismo día que Musk mencionó específicamente a quién quiere que lo suceda como director ejecutivo de Tesla, pero los abogados de los demandantes no le pidieron que nombrara a esa persona.





En su declaración previa al juicio, Murdoch dijo que Musk no había mencionado a un sucesor específico, pero en el tiempo intermedio lo había hecho.



Cuando se le preguntó cómo pasó su tiempo en 2017 mientras se juntaba el paquete de pago, Musk dijo que estaba dividiendo su tiempo entre Tesla y SpaceX, dedicando menos tiempo a sus empresas de túneles y chips cerebrales, aunque, al final del año, él Pasó casi todo su tiempo en Tesla, que estaba en medio de su llamado “infierno de producción” del Model 3.



Los inversionistas han expresado su preocupación por la capacidad de Musk para realizar múltiples tareas y si el multimillonario está asumiendo demasiado para administrar legítimamente tantas empresas como él. Musk testificó que pasa la mayor parte de su tiempo “dondequiera que esté la crisis”.



Esto no quiere decir que Musk no esté pensando en el futuro lejano también. Cuando se le preguntó sobre el Tesla Roadster que actualmente viaja por el espacio, Musk lo llamó una "obra de arte que durará millones de años".



Cuando se le pidió que abordara la postura combativa que ha tomado con los reguladores, en particular con la Comisión de Bolsa y Valores, Musk se duplicó.



“En general, creo que la misión de la SEC es buena, pero la pregunta es si esa misión se está ejecutando bien”, respondió. “En algunos casos, creo que no lo es. La SEC no investiga cosas que deberían y pone demasiada atención en cosas que no son relevantes”.



Musk luego mencionó el "asunto reciente de FTX", en el que el intercambio de criptomonedas se declaró en bancarrota. "¿Por qué no se prestó atención a FTX?" preguntó Musk. “Los inversores perdieron miles de millones. Sin embargo, la SEC sigue acosándome a pesar de que los accionistas son muy recompensados. Esto no tiene sentido."

Leer también: Llega con su novia a casa y en la puerta la esperan sus 3 amantes



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters