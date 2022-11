Elon Musk despide a trabajadores de Twitter México

La mañana de este viernes 4 de noviembre, Twitter notificó a los empleados que “reducirá la fuerza laboral global”, según un memorando interno sin firmar visto por el medio especializado The Verge.



De esta forma dio inicio el despido de trabajadores de Twitter en todo el mundo y México no fue la excepción. A través de la misma red social, empleados de la plataforma en México, señalaron que fueron despedidos por Elon Musk.



Actualmente no existe una cifra oficial sobre el número de personas que habrían perdido su trabajo, ni el tipo de personal.

Comparten últimos posteos ante despido



Varios ahora extrabajadores de Twitter, escribieron mensajes de despedida en la red social, agradeciendo la experiencia o compartiendo fotos con sus compañeros.





Recomiendan a sus compañeros de trabajo



Asimismo, otros extrabajadores se mostraron empáticos con sus compañeros que fueron despedidos, por lo que comenzaron a recomendarlos para que sean contratados en otras empresas y resaltar su talento, con la finalidad de que este no sea desaprovechado.





Trabajadores de Twitter México, despedidos de madrugada



Los despidos se realizaron en la madrugada de este viernes, así lo confirmó Denisse Rosales, extrabajadora de la compañía en México, quien señaló en tuit que Elon Musk la despidió durante las primeras horas de este 4 de noviembre.





De igual forma, Almudena Blanco, directiva de Twitter México, y Fiamma Zarife como de Brasil, escribieron mensajes de despedida.



El despido de trabajadores de Twitter en México, se da después de que se confirmó que Musk reducirá la plantilla de la empresa en 50 por ciento, esto como parte de la estrategia para reducir costos.



La medida llevó a varios de los exempleados a presentar una demanda judicial colectiva en Estados Unidos, pues argumentaron que los recortes se están haciendo sin previo aviso en violación de la ley federal y de California.



