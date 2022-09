El nuevo modelo de PS5 fue rediseñado y consume menos energía

Sony renovó por completo el diseño interno de sus últimos modelos de PS5. Un modelo revisado de PS5 comenzó a aparecer en Australia el mes pasado, y ahora el YouTuber Austin Evans echó un vistazo a las partes internas y descubrió muchos cambios.



PS5 incluye nuevos cambios



Sony está usando una placa base nueva y más pequeña para la PS5, una refrigeración diferente e incluso ha cambiado la carcasa del SSD.



Todos estos cambios se suman a otra reducción de peso, pero no hay cambios obvios en el exterior de la PS5. El gran cambio real es la placa base actualizada en la PS5. Se ha encogido alrededor de dos pulgadas y la refrigeración de la PS5 es ligeramente diferente gracias a un tubo de calor adicional en la parte trasera y un disipador de calor más pequeño.



Esta no es la primera vez que vemos una solución de enfriamiento rediseñada en la PS5. Sony envió un modelo revisado el año pasado con un disipador de calor más pequeño.



La nueva placa base y el disipador térmico de esta PS5 2022 ahora pesan alrededor de 2.5 libras según Evans, una libra más ligera que el diseño original.



Cambios en la batería



Sony también ha movido muchos componentes con este nuevo diseño de placa base, lo que significa que la batería CMOS ahora está completamente oculta debajo del disipador de calor.



Estaba expuesto antes, lo que facilita el cambio, pero Evans afirma que ahora tendrá que desmontar por completo una PS5 para reemplazar la batería CMOS.



La carcasa SSD también ha cambiado en este nuevo modo de PS5. Ya no tiene una placa de circuito impreso en toda su longitud y, en cambio, tiene metal expuesto.



No está claro de inmediato por qué Sony cambió esta parte particular del diseño de PS5, pero Evans especula que podría ayudar a mejorar la disipación de calor.



Todos estos cambios podrían sumar algunos beneficios del mundo real para la PS5. Evans afirma que este nuevo modelo de PS5 consume entre 20 y 30 vatios menos durante los juegos, al mismo tiempo que genera aproximadamente la misma cantidad de ruido y calor.



“Sony redujo casi todo, incluida la placa base y el empaque interno, para hacerlo más liviano y casi seguro más barato (para ellos)”, dijo Evans en Twitter.



El nuevo modelo de PS5 llega justo cuando Sony ha subido los precios de su PS5 fuera de los EE. UU. Sony está aumentando los precios de su PS5 en el Reino Unido, Europa, Japón, China, Australia, México y Canadá.

