El color de tu muro en Facebook se adaptará a tu foto de perfil

Facebook no solo es una opción para mantenerse en contacto con los amigos, leer noticias y divertirse con memes y videos, también es una plataforma donde los usuarios comparten parte de su vida y, para que su historia luzca mejor, pronto su muro se adaptará a su foto de perfil y portada.

Hay muchos usuarios que aprovechan las imágenes de perfil y de portada para mostrar su creatividad, pero ahora no tendrán que esforzarse mucho por hacer algo armónico y atractivo.

De acuerdo con una filtración dada a conocer por la ingeniera de software Jane Manchun Wong, pronto los usuarios de Facebook encontrarán una nueva característica en Android, un color de fondo adaptable de acuerdo a las características en su perfil.

Facebook is working on adaptive color background for profile view

Found 10 days ago and still waiting for comments from Facebook pic.twitter.com/nRmBcE4vun

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2020