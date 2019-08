EA anuncia Need for Speed Heat para PS4, Xbox One y PC

#Gamers

Electronic Arts y Ghost Games anunciaron de forma oficial Need for Speed Heat, la nueva entrega de la saga de conducción, la cual estará disponible a partir del próximo ocho de noviembre para Xbox One, PlayStation 4 y PC.

El título ofrece una conducción más profunda, mayores opciones de personalización, una cultura urbana más presente y una narración inmersiva. El próximo 19 de agosto se conocerán más detalles del videojuego durante la Opening Night Live de Gamescom.

Need for Speed Heat transporta a los fanáticos a Palm City, un nuevo mundo abierto donde los corredores callejeros se han reunido para hacer saber sus nombres. Durante el día, los jugadores compiten en el Speedhunters Showdown, una competencia oficial en donde ganan dinero para personalizar y actualizar su garaje de autos de alto desempeño.

Por la noche, los jugadores arriesgan todo para construir su reputación en carreras callejeras donde un grupo de policías corruptos deambula por las calles, listo para aprehender a los corredores y quitarles todas sus ganancias. En este título de carreras, el jugador puede recorrer las calles con su equipo, llenar su garaje de autos, y hacer de la ciudad su patio de juegos.

“Estamos ofreciendo más opciones que nunca para que los jugadores sean únicos y se den a conocer”, dijo Riley Cooper, Director Creativo en Ghost Games. “Nuestros fans han dejado en claro que quieren más autos, más personalización y más desafíos, por lo que nos encontramos afinando todos los aspectos, desde el estilo del personaje, hasta el rendimiento de los vehículos y el estilo de conducción; estamos alimentando la creatividad de todos con este nuevo juego.”

Para celebrar esta llegada, los fanáticos que adquieran en pre-venta la edición estándar, obtendrán un Mitsubishi Evolution X K.S Edition. Con la Edición Deluxe, se agregarán tres vehículos K.S Edition (BMW i8 Coupe, Mercedes C63 AMG Coupe, Chevrolet Corvette Grand Sport), acceso a ropa Deluxe para el personaje, y mayores ganancias de las monedas in-game, Banca y Reputación. Por su parte, cualquier persona que pre-ordene Need for Speed Heat dentro del juego Need for Speed Payback en sus distintos formatos, obtendrá un 10% de descuento adicional como Recompensa de Lealtad.