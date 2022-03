Hay que reconocerlo, gran parte de nuestra vida está digitalizada: ya se trate de fotos familiares, documentos personales o archivos del trabajo o escuela.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que si el equipo o dispositivo se daña, pierde o destruye estos datos se podrían perder para siempre, por lo que realizar copias de seguridad de manera regular es recomendable.



Para marcar el Día Mundial del Backup, la compañía de ciberseguridad Kaspersky ofreció varios consejos además de señalar los principales errores al realizar esta práctica para que puedas evitarlos.



Latinos no se preocupan por realizar copias de seguridad de sus fotos y datos



De acuerdo con el informe de Kaspersky “Riesgos de seguridad de TI del consumidor 2021”, menos de la mitad de los latinoamericanos encuestados se preocupa por realizar copias de seguridad de sus fotos y datos.



De hecho, sólo el 47% de las personas en México respaldan información en su PC, mientras que el 43% realiza backup de la información en su móvil.



Esta cifra cobra mayor importancia al considerar que el mismo estudio encontró que dos de cada diez de los encuestados (19%) dijo haber sufrido pérdida, robo o daño de por lo menos un dispositivo durante los últimos 12 meses.



“Aunque nuestro estudio encontró que realizar copias de seguridad es la mayor preocupación de los internautas latinoamericanos, la tasa de concientización en sí es muy baja. Las copias de respaldo son la única manera de garantizar la protección de nuestros datos contra caídas del sistema, atacantes en línea y virus y deberían ser una práctica integral del uso de dispositivos digitales de los usuarios”, comenta Fabio Assolini, analista senior de seguridad en Kaspersky.



Además de la falta de costumbre para respaldar la información en los dispositivos, el experto también señala varios errores importantes que debemos eludir al momento de realizar un backup:



Guardar la copia de seguridad en el mismo dispositivo es peligroso



Poner “todos los huevos en la misma canasta”: guardar la copia de seguridad en el mismo dispositivo es peligroso. De hecho, si este se llegará a infectar o si se produce algún error en el equipo, no habrá forma de recuperar la información.





Lo correcto es guardar la copia en un disco duro externo, servicio de almacenamiento en la nube o servidor NAS.



No verificar el archivo de respaldo después de crearlo. La mayoría de las personas simplemente genera la copia de seguridad y luego la olvida en una carpeta. Desafortunadamente, el proceso es complejo y puede haber errores que comprometan el archivo o parte de la información.



Por lo tanto, revisa siempre la copia de seguridad para comprobar que esta ha sido exitosa.



Confiar que la copia de seguridad en la “nube” es segura. Hace unos años, un hacker confirmó que utilizaba mensajes falsos (phishing) para robar contraseñas de servicios de almacenamiento en la nube y acceder a fotos de más de 100 celebridades, las cuales acabaron filtrándose en internet.



Por eso, además de contar con una contraseña segura y única para los servicios de almacenamiento en línea, activa el factor de doble autenticación para evitar el acceso no autorizado.



No realizar copias de seguridad periódicas. ¿Hiciste una copia de seguridad una vez y crees que el respaldo está a salvo? Incorrecto. Debes respaldar tus datos con frecuencia para mantener tu copia de seguridad actualizada.



Usa la nube para mantener tu copia de seguridad actualizada y guarda un backup de esta en un disco duro externo de forma regular.



Respaldar los datos de PCs únicamente. Además de realizar copias de seguridad de los datos en tu computadora, recuerda hacer copias de seguridad de tu smartphone, tableta e, incluso, videoconsolas si es posible.



Los dispositivos se pueden perder, te los pueden robar o se pueden dañar de varias formas, por lo que con una copia de seguridad no solo almacenarás la información más importante, sino que también podrás configurar un dispositivo nuevo en cuestión de minutos.



Recomendable utilizar cifrado en las copias de seguridad



Los expertos de Kaspersky también recomiendan utilizar el cifrado en las copias de seguridad para evitar que otros accedan a la información. Haz esto especialmente con datos confidenciales, como documentos financieros, o identificaciones personales, como el pasaporte y la licencia de conducir.



Para hacer el proceso aún más fácil y que se realice de manera regular, es posible automizar esta práctica con una solución de seguridad que siga todos los criterios anteriores.

