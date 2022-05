Día del Orgullo Geek: 4 conceptos de ciberseguridad que debes conocer

El 25 de mayo de 1977, en una galaxia no muy lejana se estrenaba la Guerra de las Galaxias. Un año después, en 1978, la BBC transmitía La guía del viajero intergaláctico, otra historia de culto de la ciencia ficción; el mundo geek estaba naciendo, y al mismo tiempo, surgía los entusiastas de la ciencia, el espacio, la tecnología, y la informática moderna.



Es por eso que en esta fecha festejamos a la comunidad geek y reconocemos cómo lograron adelantarse a su época.



No es para nadie sorpresa que la cultura geek y la informática están fuertemente entrelazadas como se muestra en películas como Star Wars, La Guía del viajero intergaláctico, Jurassic Park o Terminator; es por ello que este año en el Día del Orgullo Geek (25 de mayo), la firma de seguridad digital Kaspersky, comparte con Tech Bit y sus lectores 4 conceptos básicos de ciberseguridad que nos ha dejado el mundo geek.

La higiene cibernética es tan importante como una toalla



Como recomienda Ford a Arthur en La Guía del Viajero Intergaláctico, “La toalla es el objeto más útil que el viajero intergaláctico puede llevar consigo”; y es que, la persona que al final del día mantiene en buen estado su toalla es alguien con hábitos “de higiene” bien establecidos y que está preparada para cualquier vicisitud.



Desde el punto de vista de ciberseguridad, esto se aplica a lo importante que es adoptar buenas prácticas de higiene cibernética. Hábitos centrados en la seguridad ayudan a las personas y organizaciones a mitigar posibles infracciones en línea y mantiene la salud y seguridad básica del hardware y el software.



Algunos hábitos que fortalecen dicha higiene cibernética son: utilizar soluciones de seguridad según nuestras necesidades, mantener actualizadas las aplicaciones y los sistemas operativos, por mencionar algunos.



¿No eres un poco bajo para ser un soldado de asalto?



Algo claro en mitología geek es no subestimar a nadie ni a nada por muy pequeño que parezca.



En Star Wars, Luke y Han se internan a la ‘Estrella de la muerte’ disfrazados de Stormtroopers para salvar a Leia. En las secuelas, Finn, un ex soldado de la Primera Orden, guía a los héroes también disfrazados para destruir la Base Striker.



En términos de ciberseguridad, esto sería como recibir un correo apócrifo que se hace pasar por una oferta o un sistema de pago en línea para renovar algún servicio, por ejemplo.



A veces no hace falta de una estrategia elaborada de hackeo para comprometer un sistema; basta con hacer clic a un link o descargar un archivo malicioso.



Los expertos de Kaspersky recomiendan escribir la URL en la barra de direcciones, en lugar de dar clic a un enlace desconocido, y no abrir archivos adjuntos.



Para evitar ‘Rebeldes’ en los sistemas de las empresas que se hacen pasar por ‘Stormtroopers’, sugerimos promover entre los empleados, principios básicos de ciberseguridad, por ejemplo: utilizar plataformas IT autorizadas, realizando la actualización de software en los equipos y promoviendo el uso de software legítimo que se descarga de fuentes oficiales.



¡Ah, ah, ah! ¡No dijiste la palabra mágica! - Las contraseñas importan



Como aprendimos de Dennis en Jurassic Park, una sola contraseña puede proteger a todo un parque lleno de dinosaurios o poner en jaque su seguridad. Las contraseñas son la primera línea de defensa que protege la totalidad de nuestra vida digital.



Conscientes de que muchos usuarios rara vez o nunca cambian sus claves o utilizan la misma para todas las plataformas, los ciberdelincuentes logran traspasar esta barrera de seguridad y tener acceso a nuestra información.



Dennis, como buen experto en informática, lo sabía y seguramente creó una contraseña que nadie pudiera adivinar.



Algunas de las recomendaciones de los expertos para lograr una contraseña segura son: genera claves que lleven letras, números y símbolos especiales, idealmente de al menos 15 caracteres; puedes comprobar si una contraseña es fuerte con Kaspersky Password Checker.



Utiliza una cadena estática, es decir adopta una frase que signifique algo para ti y usa la primera letra de cada palabra, sustituye el resto por un carácter especial y un número. Usa un gestor de contraseñas como Kaspersky Password Manager, que almacena la información de tus cuentas en un lugar seguro.



Skynet… I’ll be back o cuando la revolución de las máquinas nos alcance



Si bien aún no existe una Inteligencia Artificial a la escala de Skynet, con el aumento de los dispositivos personales en el día a día, aunados a sistemas de vigilancia, dispositivos vestibles, asistentes virtuales, luces inteligentes y otros; el Internet de las Cosas esta entrelazado en nuestras vidas.



Según datos de Kaspersky, 68% de los mexicanos asegura tener múltiples dispositivos conectados a internet.



Para computadoras, smartphones y tablets no hay mayor problema (puedes echarle una mirada a Kaspersky Total Security). En el caso del resto de los dispositivos, estos tienen un punto en común: nuestro router, que, al ser el núcleo de contacto, todos los dispositivos conectados de manera inalámbrica a él son potencialmente vulnerables a un ataque.



Es por ello que recomendamos proteger este punto de entrada; además de leer los manuales, comunicarte con el personal de soporte técnico y aprender cómo configurar la seguridad de cada uno de tus aparatos.





