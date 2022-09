Darkverse: el lado oscuro del metaverso

Seguramente has escuchado hablar del nuevo espacio digital conocido como metaverso, ese mismo que se volvió más popular cuando Mark Zuckerberg anunció que su compañía se enfocaría en desarrollar dicho espacio digital, razón por la cual cambió el nombre de su empresa a Meta.



Si bien el nuevo paso en la evolución del internet se muestra como una tierra fértil para potenciar diversas actividades, también es cierto que este entorno igualmente puede ser utilizado con fines menos benéficos.



Darkverse



Al igual que la aparición del Internet en el mundo dio paso a su contraparte oscura, la Darkweb, el nacimiento y evolución del metaverse podría dar origen al darkverse.



El Metaverso, además de su evolución, también ha abierto nuevas vías para hackers, estafadores y delincuentes de todo tipo. De acuerdo con el portal especializado Bitcoin México, este tipo de personas pueden establecer espacios privados para facilitar actividades ilegales o comunicarse con otros delincuentes en el nuevo espacio digital. Esta parte oscura del metaverse se conoce como darkverse.

El darkverse es similar a la Darkweb, excepto que todo tiene lugar dentro del metaverso y actualmente no está indexado por los motores de búsqueda estándar.



Además, es más peligroso que la Darkweb debido a la presencia “física” de los usuarios, tya que se imita los encuentros físicos clandestinos en lugar de los hilos de discusión abiertos puramente en línea en los foros criminales de Darkweb.



Al respecto, Trend Micro realizó un estudio que lleva por nombre The trouble with the Metaverse (El problema con el metaverso), en el cual señala que los criminales pronto descubrirán el potencial que tienen las actividades ilícitas en el metaverso.



¿Un problema de salud digital?

Trend Micro señaló que el darkverse podría ocultar a los estafadores y hackers de las fuerzas del orden, y podría evolucionar rápidamente para alimentar una nueva industria del cibercrimen relacionado con el metaverso.



Las cinco principales amenazas de metaverso descritas en el informe son:



Los NFT se verán afectados por phishing, rescate, fraude y otros ataques, que serán cada vez más objetivos a medida que se conviertan en un producto metaverso importante para regular la propiedad.

Darkverse se convertirá en el lugar de referencia para realizar actividades ilegales/criminales porque será difícil de rastrear, monitorear e infiltrar por parte de las fuerzas del orden. De hecho, pueden pasar años antes de que la policía los alcance.

El lavado de dinero mediante el uso de bienes inmuebles metaversos sobrevaluados y NFT proporcionará una nueva salida para que los delincuentes limpien el efectivo.

La ingeniería social, la propaganda y las noticias falsas tendrán un profundo impacto en un mundo ciberfísico. Las narrativas influyentes serán empleadas por delincuentes y actores estatales que se dirijan a grupos vulnerables que son sensibles a ciertos temas.

La privacidad se redefinirá, ya que los operadores espaciales tipo metaverso tendrán una visibilidad sin precedentes de las acciones de los usuarios; esencialmente, cuando usen sus mundos, no habrá privacidad tal como la conocemos.

