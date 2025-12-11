Movistar se queda contigo en esta Navidad: ¿cuáles son los mejores regalos en telefonía y planes de celular?

Para ello es primordial identificar qué quieres regalarles, y si es conexión total, Movistar es la opción. Solo es importante identificar que les funcionaría más y mejor: si es Recarga Movistar o ¿Qué Plan?, o también renovar su smartphone. Elige una de estas opciones para estar conectados siempre y en especial en esta temporada Navideña donde el consumo de datos aumenta para compartir con familia y amigos donde quiera que estés, al viajar o comprando en línea.

¿Cuál es la mejor elección para disfrutar al máximo?

Elegir correctamente entre Recarga Movistar o ¿Qué Plan? no debe modificar tu experiencia de conectividad, elige de acuerdo con lo que tú o tu persona favorite necesite. Busca una oferta flexible que se adapte a tus necesidades, con la que mejor puedas administrar tu saldo, maximizar tus gigas y mantenerte conectado con todo lo que te mueve.

¿Cuál es tu estilo de vida? Puede que tu portafolio de Gigas y Apps sea diferente si eres amante de las redes sociales, si buscas más gigas para navegación constante, o usas tu smartphone para crear contenido, transmitir tus experiencias en vivo, e incluso trabajar a distancia.

Foto: iStock

Si quieres regalar horas de TikTok y YouTube Ilimitado, cámbiate a Recarga Movistar desde $100 pesos y disfruta al máximo. Ahora bien, si prefieres tener navegación al máximo, contrata un plan Pro 25 con 50 gigas, YouTube Premium por 3 meses y12 meses de Perplexity para tus consultas de IA por $297 pesos.

Lee también: Cuánta batería gasta Netflix, TikTok y Spotify

O si la opción es regalarles un smartphone, aprovecha la oportunidad y compra un dispositivo con Movistar y obtén un kit de regalo de batería portátil y tripié, eso sí sería maximizar tu experiencia y comenzar a crear el mejor contenido. Además, disfrutarás de los grandes descuentos en tus marcas favoritas.

Foto: iStock

Si lo que buscas es algo para tu emprendimiento, conoce las opciones que tienen Movistar Empresas, soluciones móviles y flexibles que se adaptan exactamente a lo que tu negocio necesita. Con planes desde $54 pesos, podrás escalar la conectividad de tu equipo.

¿Y si quieres recibir beneficios todo el tiempo?

Un elemento adicional para evaluar son los planes de lealtad y valor agregado para cada usuario. Movistar tiene un plan de lealtad que premia a sus clientes de Recarga Movistar y ¿Qué Plan? con recompensas a través de un programa de puntos por domiciliar pagos, recargas: por seguir y estar con Movistar. Acumula puntos y gana experiencias digitales de entretenimiento, herramientas de gestión y servicios personalizados.

Foto: Cortesía Movistar

Los beneficios de lealtad suelen ser parte de la experiencia de uso de la App de Movistar que apuesta por la flexibilidad y personalización de tus servicios en un par de clicks.

Lee también: Cómo se debe cargar el celular para no dañar la batería