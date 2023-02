Cuánto cuestan los paquetes de internet y telefonía de la CFE

La oferta de compañías que ofrecen internet y telefonía móvil va en aumento. Si estás buscando nuevas opciones para encontrar la que te dé más por tu dinero considera la opción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cuenta con paquetes por día, mensuales, semestrales y anuales.

Bajo el nombre de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, este organismo tiene por objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido banda ancha e internet.

Conoce a detalle de qué se trata su oferta, cuáles son los precios y cómo puedes contratar.

CFE Telecomunicaciones, paquetes de teléfono e internet

De acuerdo con información de la CFE, su oferta se compone de una red de Banda Ancha móvil con tecnología 4.5G, cobertura nacional y ofrece contrataciones sin planes forzosos.

Los planes disponibles son:

Vigencia de 3 días: 4 GB, 250 minutos y 125 SMS por un precio de 45 pesos. Se puede compartir internet.

Vigencia de 15 días: 20 GB, 1,000 minutos y 500 SMS por un precio de 100 pesos. No se puede compartir internet.

Vigencia de 30 días: 1 GB, 100 minutos y 50 SMS, por un precio de 30 pesos. No se puede compartir internet.

Vigencia de 30 días: 8 GB, 1,500 minutos y 500 SMS, por un precio de 150 pesos. Se puede compartir internet.

Vigencia de 30 días: 40 GB, 1,500 minutos y 1,000 SMS, por un precio de 200 pesos. No se puede compartir internet.

Vigencia de 30 días: 40 GB, 1,500 minutos y 1,000 SMS, por un precio de 300 pesos. Se puede compartir internet.



Imagen: CFE

Mientras que los planes semestrales son los siguientes:

Por 400 pesos se incluyen al mes 5 GB, 1,500 minutos y 500 SMS. Se puede compartir internet.

Por 800 pesos se incluyen al mes 40 GB, 1,500 minutos y 1,000 SMS. No se puede compartir internet.



Por 1,200 pesos, durante seis meses, cada mes se entregan 40 GB, 1,500 minutos y 1,000 SMS. Se puede compartir internet.

Por último, los paquetes anuales son los siguientes:

Por 700 pesos al año se ofrece cada mes 5 GB, 1,500 minutos y 500 SMS. Se puede compartir internet.

Por 1,400 pesos al año se ofrecen cada mes 40 GB, 1,500 minutos y 1,000 SMS. No se puede compartir internet.

Por 2,100 pesos al año se ofrecen al mes 40 GB, 1,500 minutos y 1,000 SMS. Se puede compartir internet.



Imagen: CFE

Cuando se contrata un paquete semestral o anual, cada 30 días se renovarán tus datos, minutos y mensajes de manera automática. Pero, en caso de que tu paquete sea insuficiente puedes realizar una recarga por días que se sumará a lo que tengas contratado.

Actualmente la CFE cuenta con una oferta especial. Si el usuario realiza el cambio de compañía recibirá más GB, minutos y SMS.

Finalmente cabe señalar que esta oferta también cuenta con una serie de puntos de acceso gratuito a internet ubicados en plazas públicas, parques, centros de salud, hospitales, escuelas, postes de alumbrado y espacios comunitarios, con el objetivo de cubrir el mayor número de localidades que no cuentan con este servicio.

Asimismo, destacan que están en un proceso de ampliación de cobertura para llegar a las comunidades más remotas con la instalación de torres de telecomunicaciones.

¿Cómo contratar los servicios de CFE Telecomunicaciones?

Si te interesa probar esta oferta el primer paso es saber si tu dispositivo es compatible con el servicio. Para ello debes ingresar tu código IMEI en la página de CFE Telecomunicaciones. Si no lo conoces basta con que marques *#06# en tu celular.

En caso de ser compatible entonces podrás hacer uso de la portabilidad para conservar tu número de celular.

Existen alrededor de 47 puntos de venta a lo largo del país. No obstante, por ahora, estos solo están ubicados en 13 estados de la República: Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.



Imagen: CFE

La razón por la cual no están disponibles en grandes urbes como la Ciudad de México se debe a que el servicio está pensado para zonas en donde acceder a internet móvil no es tan sencillo. No obstante, respecto a la cobertura, te compartimos que el servicio está basado en Altán Redes, por lo que está disponible desde Baja California hasta Yucatán.

Una vez que ya estés inscrito al servicio de CFE Telecomunicaciones podrás administrar tu línea desde la página web, para ello deberás crear una cuenta en cfeinternet.mx. Tras tu registro podrás conocer el consumo de tus datos, minutos y SMS, además de realizar recargas.

