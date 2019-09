Conoce los juegos de PlayStation Plus para septiembre

#Gamers

Batman: Arkham Knight y Darksiders 3 fueron los títulos elegidos para consentir a los usuarios de PlayStation Plus en septiembre. Ambos estarán disponibles, de manera gratuita, para PlayStation 4 a partir del martes 3.

Como cada mes, los suscriptores de PlayStation Plus pueden tener sin costo ciertos juegos, siempre y cuando los descarguen dentro del periodo establecido. Por ejemplo, la oferta de agosto (WipEout Omega Collection y Sniper Elite 4) se mantendrá hasta el 2 de septiembre.

PS Plus update! Batman: Arkham Knight and Darksiders III are your free games for September: https://t.co/gDFSrvrexT pic.twitter.com/1quuLzyIIs

— PlayStation (@PlayStation) 28 de agosto de 2019