Conoce a los ganadores de los Equinox Latam Game Awards 2022

Imp of the Sun es la ópera prima de Sunwolf Entertainment, un estudio independiente de videojuegos de origen peruano que ha sorprendido en la industria de videojuegos a tan solo dos años de su nacimiento.



Lo que todo comenzó en una conversación sobre el potencial de la industria de los videojuegos, termino por consolidarse en un estudio independiente que se perfila como una de las compañías prometedoras de la industria.



“Luego de esa conversación, un mes después mi amigo me invito a crear esta empresa de videojuegos en 2020, en plena pandemia, convocamos a un grupo de artistas talentosos y creativos, les dimos una estructura corporativa, buscamos inversión y desarrollamos nuestro primer juego en 10 meses”, dijo José Varón, CEO de Sunwolf Entertainment quien recibió el galardón como el mejor Estudio de videojuegos en español por Equinox Latam Game Awards.

Leer también: Ahorra por dos años para viajar al mundial de Qatar, el final no fue el esperado



De compositor musical a desarrollador gaming



Con un equipo de 13 personas, José Varón de origen peruano, se lanzó a la aventura de emprender en el desarrollo de videojuegos, incluso, señaló que su equipo se conoció personalmente después de haber desarrollado el juego en Discord, una plataforma de comunicación ideal para gamers.



Cabe recordar que la compañía Sunwolf Entertainment en colaboración con el publicador Fireshine Games, lanzaron el juego Imp of the Sun, el pasado 24 de marzo, el cual está inspirado en la cultura inca.



Imp of the Sun está disponible para consolas, Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series y para PC, pero solo para Windows.



“Es un juego que está inspirado en la cultura peruana, no es una historia real, basada en una leyenda que existe, ni nada por el estilo, queremos llevar la cultura de nuestro país al resto del mundo”, dijo en entrevista.



Premian a lo mejor del mundo gaming



El pasado fin de semana se llevó a cabo el evento Equinox Latam Game Awards 2022, una celebración anual en donde se reconoce lo más destacado de la industria de los videojuegos, desde la óptica cultural e identidad latinoamericana.



Durante el evento celebrado en Casa Battler se dieron cita personalidades de la industria de videojuegos, así como de ejecutivos de empresas como Tencent, Electronic Arts, Warner Bros Interactive Entertainment, PlayStation, Solutions to Go, Turtle Beach, entre otros.



Durante la premiación José Varón, expresó que los logros obtenidos de Sunwolf Entertainment son el reflejo del crecimiento exponencial que tiene la industria de videojuegos en Latinoamérica.

“Aprovecho este espacio para decirle a las demás empresas que inviertan en Latinoamérica, porque hay mucho, potencial y aún no está desarrollado, hay muchas historias que contar, muchos visionarios, les pido que inviertan en ellos y en sus visiones”, señaló.



En tanto, el estudio de videojuegos peruano se encuentra trabajando en el prototipo de su siguiente videojuego, en el que promete un producto totalmente fantástico, al sumergirse en el mundo 3D RPGs turn-based.

Videojuegos, un ecosistema que potencializará a las nuevas generaciones



Por otro lado, Emilio Eva, fundador y productor de Equinox Latam Game Awards, comentó que en el ecosistema de los videojuegos en Latinoamérica se perfila un crecimiento de lado de los eSports, creadores de contenido y desarrollo de videojuegos.



“Unos los hacen, otros los juegan y otros los impulsan, pero al mismo tiempo generan audiencia, interacciones y un ecosistema de desarrollo que va avanzando en el gaming en la región”, señaló en entrevista



Asimismo, destacó que la industria prevé una serie de oportunidades para los jóvenes que tienen un futuro prometedor al demandar a programadores, creadores de contenido, animadores, ilustradores, y emprendedores que crearán sus propios estudios de videojuegos.



Además, comentó que objetivo principal que busca impulsar Equinox Latam Gaming Awards es responder a la pregunta de cómo se expresa y representa la comunidad gaming en Latinoamérica, al considerarlo muy diferente al resto del mundo.



“Somos muy peculiares, nos gustan cosas diferentes, jugamos de una forma diferente, de hecho, también por la gran penetración celular que existe en la región hay una tendencia de jugadores en móvil, más que en otras plataformas”, aseguró.





Galardonados de Equinox Latam Game Awards



Elden Ring fue el videojuego más galardonado, al acumular 7 premios entre los cuales se encuentran:



Mejor videojuego de Xbox

Mejor videojuego de PC

Mejor RPG

Mejor videojuego de Acción Aventura

Mejor Mundo Abierto

Mejor Banda Sonora

Y videojuego del año



En el caso de las demás categorías así quedaron las nominaciones:



Mejor videojuego de Switch: Xenoblade Chronicles 3

Actuación en españo:l Luis Hurtado

Actuación en portugués: Luiza Caspari

Estudio Portugués: Pixel Punk

Juego adaptado al portugués: The Last of Us Part 1

Equipo de Esport: Loud

Evento de Gaming: Brasil Game Show

Multijuador: Multiversus

Battle Royale: Fornite

Esport: Valorant

Carreras: Forza Horizon

Deportes: FIFA 23

Familiar: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Platformer: Cuphead: The Delicious Last Course

Narrativa: As Dusk Falls

Dirección artística: A Plague Tale Requiem

Diseño de audio: Call of Duty: Modern Warfare 2

Juego en marcha: Final Fantasy XIV

DLC: Montser Hunter Sunbreak

Remaster: The Last of Us Part 1

Leer también: Hombre se disfraza para retirar su premio de la lotería y no compartirlo con su familia

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters