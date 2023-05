Hace algunos días te hablamos del lanzamiento de la nueva familia Redmi Note de Xiaomi, haciendo oficial sus nuevos modelos de gama media, los Xiaomi Redmi Note 12 y Redmi Note 12 Pro. En esta ocasión en Tech Bit te contaremos nuestras impresiones.

Redmi Note 12 Pro+

Diseño

Llama la atención, el cuidado que puso Xiaomi en este apartado, ya que si bien el Redmi Note 12 Pro+ es un teléfono de gama media, no lo parece, a pesar de emplear plástico en lugar de aluminio, dado que los acabados están bien aplicados, lo que hace que el dispositivo lusca bien.

Encontramos cristal en la parte trasera del smartphone, lo que da un tacto suave, con bordes curvados, lo cual permite una buena ergonomía al sostenerlo. Sin ebargo debes tomar en cuenta que, dado dicho acabado, atrae huellas y polvo, lo cual podría restarle puntos a su acabado. Asimismo, este dispositivo incluye un marco de aluminio que conduce a una pantalla plana.

Leer también: ¿Cómo usar passkey en tu cuenta de Google?

Los botones de subir / bajar volumen se ubican del lado derecho del teléfono además del de encendido, en donde también se ubica el lector de huellas dactilares, el cual tiene buena sensibilidad y rapidez.

Para quienes todavía disfrutan de los auriculares con cable, este dispositivo incluye jack de 3.5 mm en la parte superior, mientras que, en la inferior, se halla el altavoz, el puerto USB tipo C y la ranura para la SIM.

Pantalla

En cuanto a la pantalla del Redmi Note 12 Pro+ 5G, es una Flow AMOLED de 120Hz, compatible con Dolby Vision y audio Dolby Atmos, con un brillo de 500 nits y un modo HBM (High Brightness Mode) de 900 nits. Asimismo, está fabricada con materiales P-OLED, lo que permite que el dispositivo multimedia tenga biseles más delgados.

Gracias a su frecuencia de refresco, el desplazamiento por el sistema operativo es fluido, además de que los colores son vibrantes. Destaca el hecho de que cuenta con un diseño plano, lo que significa que no hay reflejos extraños en los bordes y muchos menos toques accidentales y para beneplácito de muchos, cuenta con Corning Gorilla Glass 5.

Cámaras

En cuanto al apartado fotográfico, el Redmi Note 12 Pro+ 5G, cuenta con un sistema de triple cámara: una cámara principal de 200MP con estabilización óptica de imagen (OIS, por sus siglas en inglés), una cámara ultra gran angular y una cámara macro.

Debes tener en cuenta que, por defecto, este teléfono utiliza pixel binning para ofrecer imágenes fijas de 12.5 MP, pero es posible modificar dicha configuración a 50 MP o 200 MP mediante el modo Ultra HD dedicado en la aplicación de la cámara.

Eso sí, tendrás que asegurarte de que tienes suficiente luz para hacerlo, y la aplicación de la cámara te avisará de ello al cambiar.

En la parte frontal, hay una cámara selfie de 16 MP con un enfoque fijo. Como es habitual en los teléfonos Xiaomi, hay un cierto grado de suavizado de la piel activado por defecto, pero una vez que se desactiva, la cámara selfie ofrece un gran detalle.

El desenfoque artificial del fondo es eficaz y fiable, y la detección de bordes está muy por encima de la mayoría de los smartphones de este precio.

Software

Parte del corazón del dispositivo es su sistema operativo, el cual incorpora MIUI 14 corriendo bajo Android 12. Asimismo, incorpora un procesador MediaTek Dimensity 1080, 8 GB de RAM LPDDR4X y 256 GB de almacenamiento UFS 2.2 teniendo el inconveniente de no incluir la opción para almacenamiento ampliable, no obstante, con los 256 GB es posible que no lo necesites.

Con dichas características el teléfono, funciona bien para la mayoría de las tareas diarias, como enviar mensajes, ver YouTube y usar Waze. Se mantuvo ágil incluso durante la multitarea.

No obstante, no se recomienda el uso de este teléfono para el gaming ya que con algunos títulos que requieren más recursos puede llegar a relantizarse. Por ejemplo, Genshin Impact debe ser configurado a 30 fps en la opción de gráficos bajos para evitar que se trabe un poco.

Sin embargo, para un uso ocasional, rinde bastante bien y no se calienta demasiado en el proceso.

Autonomía

Pasando al apartado de autonomía, este smartphone incluye una batería de 5,000 miliamperios (mAh) para un uso diario prolongado. Gracias a la tecnología HyperCharge de 120W, el dispositivo dispone de carga rápida.

Redmi Note 12

Por su parte, el Redmi Note 12 tiene en su diseño marcos principalmente de plástico con un look metálico considerablemente reducidos que le dan una estética agradable y recorte circular para la cámara para selfies, adem´s de que la parte trasera tiene un acabado satinado que refleja de forma agradable la luz.

En el costado derecho encontramos los botones de subir /bajar volumen y el de encendido que incluye el lector de huellas, mientras que en la parte de arriba se ubica el jack para los audífonos, infrarojo para convertirlo en un control remoto y un micrófono, mientras que en el lateral izquierdo se ubica la bandeja para la tarjeta SIM y la Micro SD, al tiempo que en la parte inferior se ubica un micrófono, un puerto USB tipo C y un altavoz.

Pantalla

El Redmi Note 12 posee una pantalla AMOLED DotDisplay de 6.67 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 hercios (Hz) y velocidad de muestreo táctil de hasta 240 Hz, misma que brinda una buena resolución de colores y de imágenes y contenido multimedia y está recubierta con Gorilla Glass 3.

En cuanto a brillo, la pantalla tiene una buena visualización en exteriores de acuerdo a su precio, además de incluir una opción llamada “Modo de luz solar”, que le dará un pico de brillo máximo cuando estás en exteriores, además de que brinda una buena visualización en las noches.

Cámaras

En lo relacionado a la fotografía, el dispositivo cuenta con una cámara triple con IA, un Modo Noche y una amplia variedad de filtros y funciones.

Incluye una cámara principal de 50 MP, f/1.8, sensor de 1/2,76", además de una cámara ultra gran angular de 8 MP y una cámara macro de 2 MP. En cuanto al video, es posible grabar a 1080p de 1920 x 1080 a 30 fps y a 720p de 1280 x 720 a 30 fps.

Su cámara frontal es de 13 MP con un sensor de 1/3.0" y f/2.45, que incluye un lente de 5P y permite grabación de video de 1080p de 1920 x 1080 a 30 fps y 720p de 1280 x 720 | 30 fps.

Software

Este teléfono incluye Android 13 con MIUI 14, además, de incorporar la plataforma móvil Snapdragon 685, lo que le permite realizar operaciones de manera fluida y multitareas con mayor eficiencia energética, junto con su memoria RAM de 4GB + 3GB virtuales y su almacenamiento de 128 GB ampliable a 1TB con una Micro SD.

Autonomía

En cuanto a su rendimiento energético, este móvil incluye una batería de larga duración de 5,000 mAh, junto con una carga rápida de 33W, lo que permite utilizar diversas apps simultáneamente sin que el smartphone se trabe o caliente.

Leer también: Probamos el Amazon Echo Auto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters