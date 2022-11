Conoce el nuevo Magic VS, el segundo plegable de Honor

El Honor Magic VS es un nuevo teléfono inteligente plegable de la anterior submarca de Huawei que en realidad está pensado para su lanzamiento fuera de China.



Utiliza un diseño similar al de los dispositivos Galaxy Z Fold de Samsung, combinando una gran pantalla plegable interna de 7.9 pulgadas con una pantalla de cubierta más pequeña de 6.45 pulgadas para usar mientras el dispositivo está cerrado.



“El Honor Magic VS será nuestro primer buque insignia plegable en debutar en los mercados extranjeros y estamos seguros de que ofrecerá grandes avances, transformando la forma en que las personas de todo el mundo usan sus teléfonos inteligentes”, señaló el CEO de Honor, George Zhao.

Precio aún sin definir



El precio internacional y la información detallada sobre el lanzamiento aún no se han anunciado, pero en China, el dispositivo tendrá un precio inicial de ¥ 7499 (alrededor de 1,048 dólares) para el modelo con las especificaciones más bajas con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, y se enviará el 30 de noviembre. Honor dice que espera un lanzamiento global a principios del próximo año.



Pantalla



Los tamaños de pantalla del VS no han cambiado en comparación con su predecesor. Su pantalla interior es de 7.9 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90 Hz, una resolución de 2272 x 1984 y un brillo máximo de 800 nits, mientras que la pantalla externa es de 6.45 pulgadas con una frecuencia de actualización superior a 120 Hz, una resolución de 2560 x 1080 y un Brillo máximo de 1200 nits.



Sin embargo, recibió un ligero aumento en las especificaciones del último procesador Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm, mientras que su predecesor usó la versión que no es Plus.





Doblado, el Honor Magic VS se siente como un teléfono inteligente un poco pesado, un poco grueso y un poco largo debido a su pantalla de 21:9. El teléfono pesa 261 g y tiene una profundidad de 12.9 mm cuando está plegado, lo que lo hace más pesado y grueso que mi iPhone 14 Pro personal de 206 g y 7.85 mm de grosor.



Pero eso es menos que el Z Fold 4 de Samsung, que pesa 263 g y mide 15.8 mm en su punto más grueso cuando está plegado. Aunque la pantalla externa es un poco estrecha, se sintió lo suficientemente utilizable en mi tiempo con el teléfono.



Desplegado, el teléfono se siente como una tableta relativamente pequeña, con una relación de aspecto casi cuadrada. La utilidad de esta pantalla de bienes raíces se reducirá en última instancia al soporte de software, pero esa sigue siendo una pregunta muy abierta en este momento.



Ambas pantallas son OLED y, como resultado, se ven adecuadamente ricas en contraste y coloridas.



Compatibilidad con lápiz óptico



La gran novedad del Honor VS en comparación con el Magic V que la compañía lanzó a principios de año es la compatibilidad con el lápiz óptico, similar a lo que hemos visto con el lápiz óptico S Pen de Samsung en sus dispositivos Galaxy Z Fold recientes.



Cámaras



De manera estándar, el teléfono ofrece tres cámaras traseras; una cámara principal de 54 megapíxeles, una ultra gran angular de 50 megapíxeles (que también funciona como cámara macro) y un teleobjetivo de 8 megapíxeles con un zoom óptico de 3x. Para selfies, el plegable tiene un sensor de 16 megapíxeles.





Batería



El Magic VS está alimentado por una batería de 5000 mAh (una ligera mejora con respecto a la batería de 4750 mAh que se encuentra en el Honor Magic V), que se puede cargar a la misma velocidad de carga rápida de 66 W.



Eso es lo suficientemente potente como para cargar completamente el teléfono en 46 minutos, según señaló Honor. Los colores disponibles incluyen naranja, negro y un cian azulado, que es el modelo fotografiado en esta página.



