Congresista norteamericana señala que los videojuegos no son causantes de tiroteos

Este fin de semana se registraron dos tiroteos en Estados Unidos en El Paso, Texas y Dayton, Ohio. Ante esta situación, el congresista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, indicó que en parte, los videojuegos son culpables de dichos crímenes, ya que considera que este medio de entretenimiento deshumaniza a las personas.

Sin embargo, la representante Alexandra Ocasio-Cortez no lo considera así, por lo que la congresista señaló que los videojuegos no son causantes de tiroteos, debido a que este tipo de problemática se debe a la supremacía blanca y los discursos de odio existentes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Ocasio-Cortez lamentó que los Republicanos no sean capaces de reconocer el verdadero origen del problema para la mayoría.

“Los videojuegos no causan tiroteos masivos, la supremacía blanca sí. Lamentablemente, el Partido Republicano de Estados Unidos se niega a reconocer que su estrategia se basa en reunir una base supremacista blanca”.

Video games aren’t causing mass shootings, white supremacy is.

Sadly the GOP refuse to acknowledge that, bc their strategy relies on rallying a white supremacist base.

That‘s why the President hosts stadiums of people chanting “send her back”& targets Congress-members of color. https://t.co/8F51h46bOO

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 4 de agosto de 2019