¿Cómo usar tu teléfono para encontrar cámaras ocultas?

La popularidad de apps como Airbnb y otro tipo de alquileres informales, ha coincidido con el aumento de la producción de cámaras ocultas más económicas, lo que hace que sea cada vez más probable, que la persona que te alquiló el lugar, esté monitoreando tu estadía.



¿Quieres asegurarte de que se respete tu privacidad? Hay un par de formas en las que puedes averiguar si hay cámaras ocultas en el lugar que rentaste.



Use su teléfono para encontrar una “cámara escondida”



Si una cámara quiere capturar movimiento o tomar fotos en habitaciones oscuras o con poca luz, generalmente utilizará una luz infrarroja (IR), que los ojos humanos no pueden detectar, señaló el portal especializado, The Verge.

Sin embargo, incluso si no puedes ver la luz IR emitida por la cámara, el sensor de la cámara de tu teléfono inteligente sí que debería poder hacerlo. En algunos teléfonos, solo la cámara frontal puede captar la luz IR; en otros, como el Pixel 6, funcionará tanto con la cámara frontal como con la trasera.



Si deseas probarlo, primero debes verificar si tu teléfono encuentra señales IR y cómo lo hace, por medio de un televisor u otro control remoto:



Enciende la cámara de tu teléfono y apúntala al control remoto.

Enciende el control remoto y busca una pequeña luz, ya sea constante o intermitente.

Si probaste esto con tu cámara trasera y no viste la pequeña luz, pruébalo con tu cámara delantera.

Ahora todo lo que tienes que hacer para verificar si hay una cámara equipada con IR es oscurecer la habitación lo más posible (de modo que si hay una cámara, se active el IR) y luego escanear lentamente la habitación con tu teléfono.

Si hay una cámara activa con iluminación IR, deberías poder visualizarla.



Revisa tu red



Si te preguntas si hay una cámara activa en tu habitación y el truco IR no funciona (ya sea porque no hay cámara o porque la que se encuentra no está equipada con IR), otra forma de encontrar un dispositivo activo es comprobar qué más está conectado a la red local.



Hay una serie de aplicaciones de análisis de red que pueden encontrar qué dispositivos están conectados a la red local.





Una buena opción es la app Fing, disponible en Android y iOS, sin embargo recuerda que hay varias opciones útiles disponibles. Estas aplicaciones pueden encontrar y enumerar todos los dispositivos que están conectados en una red; también pueden permitirte confirmar qué dispositivos reconoce para que puedas encontrar más fácilmente cualquiera que se supone, no debería estar allí.



No obstante, si realmente te preocupa que haya una cámara escondida en tu habitación, puedes optar por adquirir un detector de radiofrecuencia (RF), el cual debe detectar cualquier señal que provenga de micrófonos ocultos o cámaras.



