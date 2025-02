El iPhone ha cambiado mucho desde su primera versión. Ahora, con pantallas más grandes, cámaras potentes y funciones impulsadas por inteligencia artificial, los dispositivos de Apple siguen marcando tendencia.

Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería el iPhone si Steve Jobs siguiera vivo? Este 24 de febrero, en el que el cofundador y CEO de Apple habría cumplido 70 años, le preguntamos a la IA cómo se vería su icónico smartphone bajo su liderazgo.

Steve Jobs. Fuente: Twitter @fuedicho

¿Cómo era el primer iPhone?

En 2007, cuando el primer iPhone fue presentado, Steve Jobs destacó que los smartphones deberían de ser sencillos de utilizar. De hecho, definió a su primer lanzamiento como un producto “más inteligente que el resto de los dispositivos móviles que han existido y que es fácil de usar”.

Durante esa época, los celulares como el Motorola Q, BlackBerry, Palm Treo y Nokia E62, contaban con teclados físicos y botones de control fijos. Jobs consideraba que estos elementos restringían la flexibilidad de la interfaz de usuario, ya que cada aplicación requería una disposición única de controles.

Steve Jobs fundó Apple, junto a Steve Wozniak, en 1976. Foto: EFE

Para superar estas limitaciones, propuso eliminar los botones físicos y diseñar un dispositivo que tuviera de protagonista a la pantalla. Con el propósito de sentirse "maravilloso en la mano", el cofundador de Apple tenía una visión clara para el diseño: debía ser simple, elegante y funcional.

Además, Jobs enfatizó la importancia de una interfaz intuitiva y propuso utilizar nuestros propios dedos como dispositivos de entrada. Introdujo la tecnología “multi-touch”, que permitía gestos con múltiples dedos sin necesidad de un stylus y un único botón frontal: el famoso botón de inicio.

Imagen: Vox

Así sería el iPhone si Steve Jobs siguiera vivo

Le formulamos a cuatro modelos de IA (Copilot, ChatGPT 4.0, Gemini 2.0 Flash y Grok 2) la misma pregunta: “¿Cómo sería el iPhone si Steve Jobs siguiera vivo?”.

Primeramente, ChatGPT, Gemini y Grok coincidieron en que, a comparación de los iPhones actuales, el diseño sería más minimalista, simple e incluso elegante, elementos acordes a la visión de Jobs. Por otro lado, Copilot destacó que el aspecto sería “vanguardista y único”.

Imagen: captura de pantalla

Eso sí, a pesar del minimalismo que tendría el iPhone si Jobs estuviera al mando, los chatbots consideraron que la tecnología e innovación continuarían siendo parte de este. Por ejemplo, tal vez habría una implementación de realidad aumentada, pantallas holográficas e inteligencia artificial (spoiler: ya será una realidad con el iPhone 16e).

Por supuesto, la experiencia del usuario tampoco se quedaría atrás. Según Copilot, “Jobs siempre se enfocaba en cómo los productos hacían sentir a las personas”, por lo que existirían medidas para mejorar aspectos como el interfaz, el hardware, el software, la seguridad y la privacidad.

Imagen: captura de pantalla

Otro aspecto que destacó la IA fue el ecosistema de Apple. De acuerdo con Grok, la compañía “podría haber explorado más fusiones entre hardware, software y servicios, tal vez con un ecosistema aún más integrado que el de hoy”. De esta manera, el dispositivo estaría integrado con otros productos y servicios.

Imagen: captura de pantalla

En cuanto a las tendencias actuales, ChatGPT aseguró que Steve Jobs no las seguiría. Debido a esto, Apple probablemente no imitaría al resto de las marcas del mercado y el iPhone no tendría “las cámaras en forma de isla o funciones como las pantallas siempre encendidas”.

Imagen: captura de pantalla

