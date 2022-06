¿Cómo registrar online a los niños para vacunación contra Covid?

Este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que, a partir del próximo jueves 16 de junio, se abrirá el registro para que los menores de entre 5 y 11 años de edad, puedan ser inoculados contra el Coronavirus.



Gobierno anuncia vacunación contra covid para niños de entre 5 y 11 años

“Ahora vamos a abrir la última que son niñas, niños de 5 a 11 años de edad”, informó este martes durante el reporte semanal del Pulso de la Salud.



Al respecto, López-Gatell señaló que el gobierno de México adquirió 8 millones de vacunas para aplicar a los niños.

El arribo de la vacuna para los niños comenzará a partir del 24 de junio y el modelo de aplicación será por municipios en centros de salud y en algunos casos se habilitarán unidades especiales, detalló López-Gatell.

¿Cómo registrar online a niños de 5 a 11 años para vacuna anti Covid?

A partir del próximo jueves, los padres de familia podrán registrar a sus hijos para recibir la vacuna contra el Covid.



Para ello solamente deben seguir estos pasos:



Ingresar al portal mivacuna.salud.gob.mx



En la página encontrarás las siguientes acciones:

a) Ingresar tu CURP para iniciar el registro.

b) Descargar la “Guía de Registro”.

c) Consultar el CURP de tu pequeño. (en caso de que no la conozcas o no la

tengas a la mano).





El siguiente paso será introducir el CURP de tu hijo.

Presionar el botón “Confirmar CURP.



Verifica que los datos sean correctos.



En caso de que los datos no coincidan, presiona “Regresar” y confirma los datos del CURP que ingresaste.

Posteiormente, se te pedirán ciertos datos para corroborar el registro del menor, procura tenerlos a la mano:

Teléfono de contacto.

Correo electrónico.



¿Qué vacuna utilizarán para los niños de 5 a 11 años?

Para los menores de edad, el gobierno indicó que se aplicará la vacuna Pfizer. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), éste es el biológico adecuado para menores a partir de los 5 años.

Desde marzo pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había autorizado la vacuna Pfizer contra la covid-19 para niños a partir de los 5 años, sin embargo, el Gobierno de López Obrador no había podido comenzar a aplicarla, debido a que no contaba con el abasto de las dosis.

