Cómo limpiar la app de WhatsApp para liberar espacio

Desde su lanzamiento en 2009, WhatsApp ha incorporado funciones que la convierten en algo más que una simple aplicación de mensajería. Sin embargo, es tan utilizada que solemos tener mucho contenido que no necesitamos afectando el almacenamiento de nuestro celular. Afortunadamente hay una opción simple para borrar archivos y liberar espacio.



Como sabes, en la app puedes crear chats grupales, hacer videollamadas, enviar archivos PDF, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, fotos y videos de hasta 2 gigas, y también hacer copias de seguridad de conversaciones, todo en un marco de privacidad que la empresa de Meta siempre intenta recordarnos (¿quién no ha leído del famoso cifrado de extremo a extremo?).



Con todo lo anterior, es bastante fácil que nuestro celular comience a almacenar archivos y respaldos que después de un tiempo, ya no necesitamos, pero que bajan el rendimiento del dispositivo. Por eso, aquí te mostramos cómo puedes borrar archivos y chats innecesarios sin salir de la app.





Foto: Pixabay

Limpiar WhatsApp es más sencillo de lo que imaginas

La productividad de los celulares está intimamente relacionada con la cantidad de espacio disponible que tenga, si llega a niveles de almacenamiento bajos, es posible que no funcione de manera adecuada.



Para eliminar fotos, videos o archivos muy grandes en WhatsApp, debemos hacer lo siguiente:



Abre la aplicación y entra al menú principal, para ello solo da clic en los 3 puntos que se ubican en la esquina superior derecha de la pantalla. Después ve a “ajustes” y posteriormente “almacenamiento y datos”, ahí se encuentra la opción “Administrar almacenamiento” al dar clic encontarás la cantidad de espacio que ocupan en tu dispositivo los Archivos multimedia de WhatsApp.





Foto: WhatsApp

Leer también: Instagram está probando videoselfies para verificar la edad de los adolescentes

¿Cómo eliminar archivos de WhastApp?

Ya en la opción de “Administrar Almacenamiento”, ve a la función “Revisa y elimina elementos”, ahí se encuentran todos los archivos que pesan más de 5 megas y que probablemente ocupen la mayoría del espacio en nuestro dispositivo. Para eliminar lo que no necesitemos, hay dos opciones:



- Elimina todos los archivos. Para borrar todo lo que la app almacena, toca “Seleccionar todos”, y después pulsa el ícono de eliminar (es un bote de basura).

- Elimina archivos de forma individual. Mantén presionado el elemento que quieras borrar, después puedes seleccionar más. Finalmente, toca el ícono de eliminar.

Un truco adicional es que puedes elegir qué archivos ver primero en la parte superior derecha, puedes ordenarlos por los elementos más recientes, más antiguos o más grandes.

Cabe recordar que si eliges borrar un contenido, este se va a eliminar de los archivos multimedia de WhatsApp, así que aún podría estar almacenado en tu dispositivo por lo que, después de borrar algo en la app, no está de más revisar el almacenamiento del celular para que no quede algún duplicado.



Foto: WhatsApp

Si por algún motivo eliminas un archivo por error, puedes recuperarlo si cuentas con una copia de seguridad:



- En el menú principal ve a “ajustes” , después “chats” y finalmente “copia de seguridad”.

- Si tu dispositivo es Android, elige la cuenta de Google en la que quieras guardar la copia de tus chats.

- Toca “copia de seguridad” y listo.

- Si tienes un iPhone, puedes activar las copias de seguridad automáticas y programadas. Para ello, pulsa en “Copia automática”.



Leer también: WhatsApp: cómo pasar tus chats a otro celular



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters