Darle un toque diferente a nuestras conversaciones de WhatsApp siempre es una forma divertida de destacar. En este sentido, puedes ayudarte de las herramientas que tiene la propia plataforma como usar cursiva, negritas, tachado o monoespaciado.

Pero también, puedes usar otros formatos diferentes y divertidos como las letras de colores o de un solo color como el azul. Por el momento, WhatsApp no cuenta con una herramienta que permita escribir con este tipo de letras desde la app. Sin embargo, puedes utilizar una aplicación de terceros que puede ayudarte.

En Tech Bit te decimos cómo lograr escribir en WhatsApp con letras azules.

Pasos para activar las letras azules en WhatsApp

Para escribir con letras azules en WhatsApp tendrás que descargar una aplicación en la Play Store llamada "Fuentes estilo de letras fonts". Su uso es muy fácil, solo tendrás que seguir estos pasos:

Descarga la app y bríndale los permisos de accesibilidad necesarios.

Toca la barra de búsqueda para buscar la fuente que deseas, en este caso las letras azules .

. Ve a tu cuenta de WhatsApp y comienza usarlas.

La app cuenta con diferentes tipos de letra, es decir, puede usar letras azules, de colores, blancas, elegantes y más.

Es importante mencionar que la aplicación está configurada para usarla en con el teclado en inglés por lo que no podrás usar acentos o la letra Ñ en tus mensajes. Además, solo está disponible para usuarios con dispositivos Android.

Vale la pena también señalar que WhatsApp no aconseja ni respalda el uso de apps no oficiales, ya que considera que no cuentan con los protocolos de seguridad de la plataforma de mensajería.

