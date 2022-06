Cómo encontrar tu auto por medio de WhatsApp

En las grandes ciudades puede ser todo un reto encontrar un lugar de estacionamiento e, incluso si se deja el auto en un supermercado, a veces estamos tan distraídos con algo más que olvidamos en dónde dejamos el carro. Para que no te pase vamos a compartirte un truco que puedes aplicar desde WhatsApp.

Sabemos lo frustrante que puede ser no encontrar nuestro auto. Por momentos no sabemos si los perdidos somos nosotros o si alguien lo ha robado. Como no queremos que vivas esos momentos de estrés en otras ocasiones te hemos compartido cómo localizar el punto en que dejaste tu vehículo desde Google Maps, pero no todos saben que también se puede hacer desde otras apps.

Es momento de que empieces a utilizar WhatsApp para algo más que enviar mensajes siguiendo estos sencillos pasos.

La ubicación de WhatsApp te dirá en dónde estacionaste el auto

Como sabes WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo pues permite, de una manera simple e inmediata, enviar textos, imágenes, videos, stickers, GIFs, emojis y, por supuesto, también ubicaciones.

Es precisamente la herramienta de localización la que te ayudará a recordar el lugar en donde estacionaste el auto.



Imagen: Pixabay

Lo primero que debes hacer es contar con un chat privado, sí, uno contigo mismo. En caso de que no lo tengas, debes crear un grupo. Para ello:

Abre WhatsApp y da clic en el menú principal, en los 3 puntos ubicados en la esquina superior derecha.

Elige la opción Nuevo grupo. A continuación verás una lista con todos tus contactos, basta con que selecciones 1, de preferencia alguien de confianza a quien le puedas compartir de qué se trata lo que estás haciendo, en caso de que pregunte.

Después nombra el grupo, también puedes elegir una imagen, y da clic en la palomita verde para confirmar.

Tu grupo habrá sido creado y, como eres el administrador, el siguiente paso es ir a ese chat grupal y eliminar a la o las personas que hayas agregado para que solo quedes tú. Así, todo lo que envíes solo será para ti.



Imagen: Pixabay

Ya con tu grupo privado lo que debes hacer para no olvidar en dónde dejaste el auto es simplemente abrir el chat contigo, dar clic en el clip que aparece en la ventana para escribir y seleccionar la opción de ubicación.

Después da clic en enviar mi ubicación actual mientras estás al lado de tu auto. Ten cuidado de no elegir la ubicación en tiempo real pues esta se actualizará conforme te muevas del punto.

Una vez que quieras regresar a tu auto tan solo abre tu chat y da clic en el mapa para que el GPS te guíe.

Leer también: Tiktoker revela de cuánto fue su primer pago en la red social

¿Cómo guardar la ubicación de mi auto en Google Maps?

Si te parece que WhatsApp no es la mejor opción, Google Maps cuenta con una función específica para encontrar tu auto.

Una vez que te hayas estacionado abre Google Maps y, por unos segundos, mantén presionada la flecha roja que indica el lugar en que te encuentras.

Aparecerá un botón azul para añadir un marcador, desliza hacia arriba para ver las configuraciones que puedes hacer.

Elige la opción "etiquetar" y agrega un nombre, por ejemplo “estacionamiento".

Después presiona "guardar etiqueta" y listo. Cuando accedas a Google Maps podrás ver el nombre con el que denominaste tu ubicación y encontrarás tu auto.

Leer también: Tiktoker exhibe a conductor de app que quería “estafarlo”



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters