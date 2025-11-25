ChatGPT, perteneciente a OpenAI de Sam Altman, anunció la nueva función del chatbot que te ayudará con tus compras del Black Friday y la temporada navideña.

La herramienta "shopping research" crea una "guía de compra personalizada en minutos", basándose en conversaciones pasadas con el usuario, así como en investigaciones de internet y fuentes de calidad, según informa OpenAI.

Para ello, el usuario solo tendrá que instruir a la inteligencia artificial (IA) sobre qué es lo que desea y el chatbot realizará el trabajo: "Necesito un regalo para mi mejor amiga que le gusta leer", es uno de los prompts que puedes utilizar para obtener los resultados deseados.

Introducing shopping research, a new experience in ChatGPT that does the research to help you find the right products.



It’s everything you like about deep research but with an interactive interface to help you make smarter purchasing decisions. pic.twitter.com/jksGVpCXGm — OpenAI (@OpenAI) November 24, 2025

Además, puedes complementar la petición con algunos aspectos como presupuesto, característica concreta de los productos y más.

Cómo funciona "shopping research"

De acuerdo con un comunicado de la compañía, esta función está disponible para todos los usuarios con ChatGPT que hayan iniciado sesión en cualquier plan (Free, Go, Plus y Pro).

Para iniciar puedes solo hacer una pregunta de compra que activará de forma automática la función o seleccionar directamente la función de "shopping research" en el menú del cuadro de texto.

Una vez que le pidas la primera indicación, ChatGPT podría realizar algunas preguntas para personalizar aún más tu respuesta a tus necesidades. Además, a medida que realiza la investigación de la solicitud, te mostrará ejemplos de los productos que ha encontrado y puedes elegir si te gusta o no.

Después de la conversación, el chatbot te proporcionará la guía de compra personalizada que incluye productos, comparativas y enlaces que llevan al sitio web para realizar el pedido.

Imagen: OpenAI

OpenAI señaló que la información que se mantenga en el chat con el usuario, nunca se compartirá con los minoristas y que los resultados se generan de manera orgánica, basándose en sitios web públicos.

Esta herramienta se basa en una versión de su modelo GPT-5 mini, la cual está entrenada específicamente para realizar tareas de compra.

