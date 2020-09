Busca imágenes de uso libre en Google

La creación de contenido es parte importante de las redes sociales. Muchas marcas, compañías y organizaciones dependen de sus publicaciones en estas plataformas para hacer crecer a sus comunidades, vender sus productos o mantener una interacción con sus consumidores y público. Ya que la parte visual es fundamental para llamar la atención de los usuarios, las imágenes se vuelven parte importante. Pero encontrar archivos de imagen que se puedan utilizar libremente, a veces es complicado. Si bien existe una amplia variedad de bancos de imágenes, sin costo y con planes de suscripción, Google tiene una herramienta que también te puede ayudar a encontrarlo que necesitas

Pero, ¿por qué no todas las imágenes se pueden utilizar? La respuesta sencilla: derechos de autor.

Por lo tanto, si se desea utilizar imágenes dentro de publicaciones en blogs o redes sociales, lo correcto es elegir aquellas que los propios autores hayan compartido como dominio público o aquellas que tengan una licencia que les permita ser usadas libremente en diferentes contextos y plataformas.

Tipos de licencia

Primero que nada, hay que aclarar que las imágenes que vemos en internet, muchas veces no son gratis y te podrían meter en un embrollo legal si no las utilizas de la manera correcta (es decir, si su tipo de licencia no es respetada). Esto se debe a que el copyright de una obra (imagen, canción, video, entre otras) es válido sin importar cuál sea el canal de difusión.

De manera resumida, las licencias de imágenes se pueden dividir en tres: con derechos de autor, creative commons y de dominio público.

Aquellas imágenes marcadas con copyright (o derechos de autor) están protegidas en su totalidad y le pertenecen a su autor. Estos derechos surgen al momento de que una obra es creada (aun si no se ha realizado registro alguno).

Las obras de dominio público son aquellas que pueden ser utilizadas por cualquier persona respetando la autoría e integridad de la obra. Esto se debe a que sus derechos de explotación se han extinguido. En México, estos derechos tienen vigencia durante la vida del autor y 100 años después de su muerte (aunque pueden haber excepciones especificadas en la ley).

Las licencias creative commons son comunes de ver en contenido en internet. Son compatibles con los derechos de autor, pero les ofrecen ciertos derechos a terceras personas, que pueden variar en función de la obra y del tipo de licencia. Estas licencias las genera el mismo autor.

Existen seis tipos de licencia creative commons y en todas ellas es necesario reconocer la autoría. También hay unas que permiten la creación de obras derivadas, otras que permiten el uso comercial y otras en donde no se permite ninguna de las dos anteriores. Por eso, antes de utilizar una imagen, es muy importante que verifiques qué tipo de licencia tiene a fin de evitar problemas legales, independientemente del uso que les vayas a dar.

Lee también: Páginas para descargar imágenes libres de derechos

Usar Google para buscar imágenes libres

Aunque existen bancos de imágenes gratuitos y aquellos que requieren suscripción, como iStock Photo o Getty Images, en Google también se pueden buscar imágenes libres para diferentes usos. Pero hay ciertos filtros que deberás activar para evitar infringir derechos de autor y de uso.

Al realizar una búsqueda en Google, se pueden filtrar los resultados para encontrar imágenes, videos o texto permitidos para volver a usar. Para hacer esto, debes utilizar un filtro de búsqueda avanzada llamado "derechos de uso" que te avisará cuando los archivos encontrados en línea estén disponibles para su uso, intercambio o modificación.

Aunque este filtro también se puede usar para búsquedas de cualquier tipo, en este caso nos enfocaremos en la búsqueda de imágenes. Para hacer uso de esta función, sigue los pasos descritos a continuación.

1. Entra a Google.

2. Ingresa el término del que quieres buscar contenido. Por ejemplo: gatitos bonitos.

3. Dale a la opción que dice Imágenes que se encuentra justo debajo de la barra de búsqueda.

4. Una vez que te aparezcan todas las imágenes, ubica el botón de Herramientas (localizado a la extrema derecha de donde dice Imágenes). Dale clic.

5. Se desplegará una barra adicional con filtros de tamaño, color, tipo, fecha y derechos de uso.

6. Al hacer clic en la pestaña de derechos de uso, que es en lo que estamos enfocados, se desplegará una serie de opciones de licencia. Elige la que más se acomode a lo que necesitas.

Cuando se refresque la página, las imágenes que aparecen son las que están etiquetadas con la opción que elegiste. Es importante recordar que Google simplemente es un motor de búsqueda. Por lo que es altamente recomendable, antes de reutilizar el contenido encontrado, comprobar que la licencia sea legítima y consultar los términos de reutilización exactos detallados en la misma. Esto lo puedes hacer visitando el sitio web donde se aloja el contenido que quieres reutilizar.

Asimismo, en la sección de ayuda de búsqueda web de Google, hay un apartado sobre los distintos tipos de derecho de uso que se detallan a continuación:

Para usar o compartir libremente: los resultados mostrarán contenido etiquetado como dominio público o con una licencia que permita la redistribución sin modificar la obra.

Para usar, compartir o modificar libremente: los resultados solo incluirán contenido con etiquetas que permitan copiar, modificar o redistribuir el contenido según las especificaciones de la licencia de cada imagen.

Para uso comercial: si se requiere de contenido para usar comercialmente, los usuarios se deben asegurar de seleccionar la opción adecuada que contenga el término comercial o comercialmente.