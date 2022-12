Binance impulsará educación sobre criptomonedas en México

Frida Vargas es la primera Country Manager que Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo nombra para atender el mercado mexicano de las criptomonedas. Llegó al cargo hace unas semanas con la misión de hacer crecer el negocio en el país. Para lograrlo, la palanca de impulso será la educación.



La mexicana con amplia trayectoria y quien antes de llegar a Binance trabajó en el exchange de monedas digitales Bitso tiene el desafío de hacer crecer en el país la adopción de los criptoactivos.



Esto no es una tarea sencilla, pues este año se consideró un periodo bajista, conocido como “cripto invierno”, debido a la desaceleración de la industria y al cierre de otras grandes plataformas como ocurrió con FTX hace unos meses.

Binance actualmente es la plataforma de intercambio de criptomonedas más relevante. Ahí se realiza el mayor volumen de transacciones de Bitcoins a nivel global. Sin embargo, no está exenta de situaciones de incertidumbre que provocan inestabilidad en sus servicios.



Por ejemplo, el martes los usuarios de la plataforma retiraron más de mil 140 millones de dólares, por lo que Binance congeló temporalmente las transacciones en la stablecoin USDC.



Aunque después de unas horas se normalizaron las operaciones, los analistas consideraron a este suceso como una manifestación de inestabilidad en el sector “cripto”.



Al respecto, el CEO global de la plataforma, Changpeng Zhao, mejor conocido como “CZ” dijo este miércoles que, aunque las actividades en la plataforma se han estabilizado, el futuro de la industria en general será “turbulento”.



En una entrevista con Tech Bit, realizada la semana pasada, Vargas opina sobre el panorama de adopción de criptomonedas en el país y plantea algunos de los planes que Binance tiene para México. Cabe señalar que las operaciones en el país a través de esta plataforma son posibles desde hace algunos años.



¿Cuáles consideras que son los principales diferenciadores que Binance ofrece en México? Dado que en el país ya tienen presencia otros competidores.



Nosotros le damos la bienvenida a la competencia. Creemos que el que existan más plataformas y más opciones beneficia a los usuarios.



La propuesta de valor de Binance y nuestros diferenciadores son varios. Lo primero son las comisiones: nosotros tenemos comisiones bastante bajas. También, nuestra liquidez es bastante sólida. Otro tema importante es el de la transparencia. Nuestra información es pública.



Ofrecemos diferentes ejes de productos. Por ejemplo, tenemos Binance Card. Estamos trabajando en llevar este producto a toda América Latina. Por lo pronto, Argentina ya fue el primer país en adoptarlo. Próximamente lo desplegaremos en México, Brasil y Colombia.



También tenemos otra vertical que habilita a los comercios para que reciban criptomonedas. Además, tenemos toda una serie de productos diseñados para los diversos tipos de inversionistas. Esas son algunas de las grandes apuestas de Binance a nivel de producto.



Además, también tenemos Binance Academy que es un espacio para que los usuarios entiendan y aprendan. Publicamos nueva información en la red de manera constante. Además, estamos haciendo tours en universidades para interactuar con los estudiantes.



Otro diferenciador importante es que, yo te diría: Binance es una de las plataformas más seguras que existen hoy en el mercado.



Hoy en día, ¿cuáles son los usos comunes de las criptomonedas?



Eso depende de las necesidades de las personas. Por ejemplo, nosotros no vivimos en un país con una hiperinflación. Sin embargo, si miramos hacia Argentina o Venezuela es lógico que se vea a las criptomonedas como una reserva de valor.



Es decir, en una economía en la que tu sueldo de hoy no vale lo mismo mañana, es natural que se adopten criptomonedas como las stablecoins [criptomonedas estables].



Otra ventaja son las remesas. A través de criptomonedas se tiene una ventaja competitiva enorme: se puede disponer del efectivo las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esto con comisiones muy bajas comparadas con los medios tradicionales.



También vemos cada vez más casos de uso de criptomonedas para hacer transacciones de NFTs, en el mundo del gaming y para el tema de finanzas descentralizadas o DeFi.



En ese contexto, ¿por qué México es un mercado clave para Binance?



Queremos llevar muchas más herramientas a los mexicanos para que optimicen sus inversiones y sus objetivos financieros. Para eso debemos “apalancarnos” en la educación.



Además, vemos que ya hay proyectos importantes en México. Por ejemplo, ya hay iniciativas que tienen que ver con el metaverso, ya hay estudios creativos en México que están generando NFTs y que ya están en galerías de relevancia a nivel internacional.



Entonces, poco a poco, vamos a ir incorporando estas tecnologías que representan una diversificación y una fuente de ingreso adicional.



¿Cómo consideran que es el ritmo de adopción de criptoactivos en México?



Nosotros queremos apostarle al país. De hecho, mi rol en Binance es generar esa inversión en educación para desarrollar el ecosistema. Queremos que los usuarios puedan entender nuestros productos y que puedan generar esa adopción de manera responsable. Obviamente, como te decía: eso se logra con educación.



¿Cuál es el perfil de los interesados en usar criptomonedas en México?



Creo que este tema no lo vería desde el punto de vista generacional sino desde los casos de uso. Por ejemplo, si quieres diversificar tu cartera, si quieres aprender cómo funciona la tecnología, si se necesita recibir remesas… Entonces, cada uno de los diferentes puntos de entrada se conecta con diferentes rangos de edad.



Desde tu punto de vista, ¿cuál es el panorama regulatorio en México?



Nosotros estamos a favor de que exista regulación. Con una regulación y un marco normativo es posible garantizar la seguridad de las transacciones de los consumidores, lo que propicia la innovación. De hecho, Binance, a nivel global, es pionero en obtención de licencias para operar cumpliendo con estándares súper estrictos de seguridad.



Sin embargo, a nivel ecosistema, sigue habiendo incertidumbre. Por ejemplo, ¿qué efectos tuvo el anuncio de bancarrota de FTX?



Creo que cuando un actor grande en el ecosistema falla, definitivamente la confianza de los consumidores se compromete. Sin embargo, la gente debe saber que el problema que surgió no es un problema del ecosistema, es el problema de un actor específico, de peso importante, pero él no representa el todo. El ecosistema tiene que seguir y la evolución del mercado se encargará de ir sacando a los malos actores.



En particular, nosotros estamos impulsando una iniciativa de recuperación de la industria. Entonces, estamos invitando a diferentes actores en el ecosistema para empezar a apoyar proyectos que estén en una situación emergente y que de alguna manera fueron impactados por las condiciones de mercado. La idea de esta iniciativa es impulsarlos y darles el acceso a financiamiento de capital.



A los principiantes interesados en el tema, ¿qué consejos les das?



Lo principal es que no les den sus claves de acceso a nadie. Esto para evitar fraudes y estafas. Entonces creo que ese sería el primer paso. Sin embargo, lo más importante es empezar a probar estos productos. Quizá, al principio, que el monto de inversión sea, a lo mejor, conservador. Eso servirá para entender realmente cómo funciona la tecnología.



También es importante mencionar que ningún proyecto o producto que te prometa hacerte millonario de la noche a la mañana con criptomonedas es realmente muy legítimo. Todas las personas que han generado un ingreso pasaron por un proceso de aprendizaje.



Otra recomendación es nunca invertir algo que no estés dispuesto a perder. Con todo, hoy la tecnología te permite crear una cuenta en cinco minutos. Entonces el camino de entrada al mundo de las criptomonedas cada vez tiene menos fricción. Lo importante es iniciar.

