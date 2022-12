Bajaron a un pasajero de un avión al descubrirle un gato en su maleta

Desde hace varios años que venimos siendo testigos sobre cómo en Tik Tok y en otras redes sociales aparecen videos sobre situaciones cotidianas (y otras no tanto) que terminan volviéndose virales.

Recientemente se viralizó el caso de unos empleados del aeropuerto JFK de Nueva York, ya que los mismos encontraron dentro de la maleta de un pasajero un gato.

Los trabajadores aeroportuarios están acostumbrados a encontrar todo tipo de objetos en las maletas de los turistas, pero nunca se imaginaron encontrar un gato. El dueño de la maleta planeaba dirigirse de Nueva York a Orlando (Florida), pero tuvo que bajarse del avión cuando los empleados de seguridad encontraron este animal.

El animal fue descubierto a través de la máquina de rayos X que se utiliza para escanear el contenido de las maletas. Por supuesto que el gato estaba vivo, pero su desenlace podría haber sido otro si los empleados no hubieran escaneado la maleta, ya que dentro de la maleta y en la bodega del avión, sin oxígeno, el animal no hubiera sobrevivido.



We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC

— TSA (@TSA) November 22, 2022