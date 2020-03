Australia demanda a Facebook por filtración de datos de Cambridge Analytica

Una comisión gubernamental de Australia anunció que interpuso una demanda contra la plataforma Facebook, por violar la privacidad de más de 300 mil usuarios de dicha nación entre marzo de 2014 y mayo de 2015, lo que podría conllevar una multa contra la firma estadounidense.

La demanda que fue presentada por la Comisión Australiana de Información ante el Tribunal Federal Australiano, indica que la red social vulneró la Ley de Privacidad, en el momento en que permitió la divulgación de información privada de miles de australianos, un presunto delito expuesto a causa del escándalo de Cambridge Analytica.

Leer también: ¿Cuánto tiempo te dejó en visto un contacto de WhatsApp?

De acuerdo con el portal Tech crunch, la Ley de Privacidad de Australia establece una disposición para que se imponga una multa civil de hasta un millón 700 mil dólares por contravención, y el regulador nacional cree que había 311 mil 74 usuarios locales de Facebook en el caché de ~ 86 millones de perfiles levantados por Cambridge Analytica.

En una declaración publicada en su sitio web hoy, la Oficina del Comisionado de Información de Australia (OAIC) señaló que que ha presentado procedimientos contra Facebook en un tribunal federal alegando que la compañía cometió interferencias graves y / o repetidas con la privacidad.

La demanda alega que los datos personales de los usuarios australianos de Facebook se divulgaron a la aplicación This is Your Digital Life para un propósito diferente al que se recopilaron, lo que viola la Ley de Privacidad de Australia de 1988. Afirma además que los datos estuvieron expuestos por Cambridge Analytica y se utilizaron con fines de perfil político.

Leer también: Nintendo PlayStation se vende más de 7 millones de pesos

This is Your Digital Life fue una aplicación creada por un desarrollador de aplicaciones llamado GSR que fue contratada por Cambridge Analytica para obtener y procesar los datos de los usuarios de Facebook con fines de orientación de anuncios políticos.

De igual manera, el gobierno australiano argumentó que el diseño de Facebook impide que los usuarios puedan seleccionar o controlar la manera en que se expone o divulga su información personal.

"La mayoría de estos usuarios no instaló la aplicación y su información personal fue divulgada a través de sus amigos", indicó el comunicado de la Comisión, que recalca que Facebook no adoptó los pasos razonables para proteger a sus usuarios.