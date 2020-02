Así será el Motorola Edge+, el próximo smartphone de gama alta de la marca

Próximamente podríamos ver un nuevo smartphone de Motorola bajo el nombre de Edge+ con una pantalla curva de 6.67 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 90Hz lo que significa mayor velocidad en la interfaz, característica que está siendo explotada especialmente en celulares diseñados para gaming.

Recordemos que en los últimos años Motorola de había especializado en la gama media y baja con smartphones de buen precio y prestaciones. Pero, parece que ahora quiere volver a competir en la gama alta con el lanzamiento del Edge+.

El editor de XDA-Developers, Mishaal Rahman, destapó las características del nuevo smartphone de Motorola que, si su información es correcta, tendrá un procesador Qualcomm Snapdragon 865 y una batería de más de 5.000 miliamperios (mAh) de capacidad, se especula que será de 5170 mAh y tendrá una poderosa función de carga rápida, más efectiva que la tecnología actual.

Además el Edge+ vendría con Android 10 y hasta 12 GB de memoria RAM. Aunque podría llegar en distintas versiones con especificaciones de memoria variadas.

En las imágenes se puede ver también en logotipo que Motorola utilizará para promocionar este equipo.

Motorola Edge+ logo. This is Motorola's first flagship since the Moto Z3.

-Snapdragon 865

-6.67" 2340x1080 curved 90Hz display

-Verizon/ROW

-Over 5000mAh (5170?) battery

-Up to 12GB RAM pic.twitter.com/l5vfMqX8P8

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 25, 2020