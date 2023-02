Áreas enfocadas a la tecnología, una prioridad en México

La industria tecnológica ha avanzado a pasos agigantados en los últimos tres años, un crecimiento impulsado sobre todo desde los confinamientos de la pandemia de COVID-19 en 2020.



Blockchain, IA, machine learning y data science



Esto aumentó la demanda de profesionales especializados en áreas de tecnologías de la información, como desarrollo de software, análisis y ciencia de datos, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, entre otras nuevas disciplinas.



Según un estudio del Harvard Business Review Analytic Services, el 73% de ejecutivos encuestados manifestó que la escasez de talento es una de las principales barreras para digitalizar sus operaciones.

Este incremento de la demanda de profesionales especializados también está ocurriendo en México. Cifras de Manpower Group, una de las firmas más grandes de búsqueda de talento en el país, muestran que el 46% de los empleadores tiene planeado aumentar su plantilla laboral durante el primer trimestre de 2023.



Una de las empresas que comenzó operaciones en el país en 2022 y está en búsqueda de talento en áreas digitales y tecnológicas es Dataknow. Para Carlos Murillo, CEO de Dataknow, encontrar el talento adecuado es uno de los grandes retos.



“El talento no solamente es escaso en Latinoamérica, es un problema a nivel mundial. Encontrar personas que sean muy buenas técnicamente y que tengan esas habilidades blandas, las llamadas ‘soft skills’, que entiendan y tengan la empatía para ponerse en los zapatos de un cliente y entender qué le está doliendo y cuáles son sus necesidades y traducir esas necesidades en una solución con datos, encontrar esa combinación creo que hoy se ha vuelto muy valioso. Y en los estudiantes no solo no había afinidad con ramas de la ingeniería, sino que además en nuestros países es bien costoso acceder a la educación profesional”, afirmó Murillo.



Reto para las empresas de tecnología



Esto plantea un reto no solo para las empresas de tecnología y el sector del emprendimiento en México, sino también para el sistema nacional de educación superior.



La mayor oferta de programas educativos viene de universidades privadas y de plataformas tecnológicas de Internet, pero hay un evidente rezago en la oferta de las universidades públicas.



El gasto promedio de México por estudiante en educación superior tiene una de las tasas más bajas entre los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), con 7.341 dólares (cerca de 148.000 pesos), un 15% en contraste con el 33% que invierten los demás países miembros.



Al respecto, Carlos Murillo, CEO de Dataknow, consideró que se pueden desarrollar varias propuestas para que la educación pública en México se fortalezca en el sector tecnológico:



“Las universidades tienen que empezar a reinventarse digitalmente, ver cómo adoptan realmente una transformación digital, para poder competir con empresas y plataformas educativas que hoy son netamente digitales, y estar colaborando con ellas para saber cuáles son esas necesidades y que puedan reaccionar rápidamente a esas nuevas dinámicas de conocimientos que requerimos las empresas. Hoy nosotros hemos buscado hacer alianzas con universidades, tener un programa de semilleros de ingenieros de datos, de científicos de datos, donde le decimos al estudiante que está en sus últimos semestres: venga con nosotros, estudie medio tiempo y medio tiempo participa en proyectos reales, que es donde más se aprende, en el día a día. De esta manera, ayudamos a cerrar esa brecha entre lo que enseñan las universidades versus lo que nosotros necesitamos”.

