Acude al hospital por una picadura, le descubren terrible enfermedad

Un nuevo año comenzó hace un poco más de dos semanas y las historias de superación son moneda corriente. Para muchos el 2022 fue un año muy difícil, con obstáculos y problemas de salud. Y ese fue el caso de un joven de 34 años y padre de dos hijos, con residencia en Morley, Inglaterra.

Se trata de Joe Beckwith, cuyo caso se ha viralizado y ha trascendido las fronteras de su lugar de residencia. El joven inglés sufrió una picadura a mediados del mes de octubre de 2022 y con el correr de los días se dio cuenta que no cicatrizaba. Lo que sucedió fue que se le terminó infectando y tuvo que acudir a un hospital.

El camino al diagnóstico

En el Hospital St. James, Joe fue revisado por el personal médico, quienes le hicieron análisis de sangre para hacer un barrido completo de sus indicadores de salud. Además, le recetaron antibióticos para tratar la infección de su picadura. Sin más que hacer, los especialistas lo mandaron a hacer reposo a su hogar.

Lo que sucedió cuando estaba en su casa es que sonó el teléfono y los médicos del hospital donde había sido revisado, le comunicaron que los resultados de la extracción de sangre habían dado valores “anormales”. Cuando el joven acudió a un especialista, fue diagnosticado con Leucemia Mieloide Aguda, un tipo de cáncer de los glóbulos blancos que progresa muy rápido y deteriora el estado de salud del paciente.



Tratamiento a tiempo

“Si no hubiera ido por la picadura no tendríamos idea de nada. No tenía otros síntomas excepto algunos sudores nocturnos”, fue parte de las declaraciones de Joe a la prensa. Después de varias semanas de tratamiento, el joven se encuentra en una etapa de remisión con su enfermedad y hoy agradece al departamento de hematología del Hospital St. James por ayudarlo en su diagnóstico.

Fue su hermana, Leanne, quien ha mencionado en conversación con LeedsLive, que la situación “fue horrible” y que “no se lo desearía a nadie”. La mujer agradece a la vida que, en cierto punto, su hermano haya sufrido esa picadura para poder acudir a un hospital y haber podido enterarse de su leucemia. “No pudo ver a sus hijos en Navidad. No pudo ver a uno de ellos que vive en Liverpool desde que le diagnosticaron. Todos estuvimos enfermos en Navidad y debido a que su sistema inmunológico es tan débil, era demasiado peligroso para él”, contó la joven, acerca del duro proceso por el que ha pasado la familia. Recién el 9 de diciembre, todos recibieron buenas noticias al enterarse que estaba respondiendo bien a la quimioterapia. Por el momento, Joe continúa en tratamiento, con transfusiones de sangre y plaquetas todos los días.