Abuelita llora al ver por primera vez Barbie Doctora inspirada en su nieta

Durante la pandemia, el personal médico hizo una ardua labor para salvar a miles de personas de una enfermedad que aún era desconocida para el mundo. Muchos doctores y enfermeras pasaron día y noche cuidando de los pacientes que sufrían de COVID-19 y estudiando cada uno de los casos que se presentaban día y noche en los hospitales.



Su labor ha sido reconocida ampliamente y muchas empresas han buscado retribuir todo su esfuerzo de distintas maneras. Tal es el caso de Mattel, quien decidió rendirle homenaje a varias doctoras que estuvieron presentes en la lucha contra el coronavirus, creando su propia muñeca Barbie.



Muchas personas quedaron encantadas por la acción de Mattel, pero nada se compara con la emotiva reacción de una abuelita al ver por primera vez a la Barbie Doctora inspirada en su nieta.

Abuelita llora al ver a su nieta en una muñeca



Audrey Sue Cruz fue una de las doctoras elegidas para rendirle homenaje con una muñeca Barbie. Durante la pandemia, la doctora trató con pacientes con COVID-19 y unió fuerzas con otros médicos asiático-estadounidenses para luchar contra la discriminación durante la pandemia.



Debido a este esfuerzo, su labor fue reconocida y una de las personas que más se emocionó por tal acto fue su abuelita, quien no pudo evitar llorar al ver a la muñeca de su nieta.



Mediante Instagram, la doctora Audrey cuya cuenta es @dr.audreyxsue compartió un video en donde se muestra a su abuelita reaccionando por primera vez a la muñeca Barbie Doctora inspirada en su nieta. La mujer, que acababa de salir del hospital, no pudo contener las lágrimas lo cual provocó que este momento se volviera más emotivo.



La doctora Audrey contó en la descripción de su video que su abuelita, a quien le dice de cariño “mamá”, tuvo una vida difícil durante su juventud ya que tenía problemas económicos, además tuvo que dejar todo en Filipinas para ir a Estados Unidos y darles una vida mejor a sus hijos y nietos, a pesar de todas las adversidades, la mujer siguió luchando por sus sueños.



“Mamá me inspiró a alcanzar mis sueños. Completé mi título de ingeniería, recibí mi título de médico y luché en la primera línea de la pandemia como médico, todo mientras estaba inspirada y motivada por el arduo trabajo y las luchas de mi abuela”, escribió la doctora.



Además, resaltó que su abuelita siempre cuido de ella durante sus estudios y nunca le pidió nada a cambio; “Me cuidó durante mis años más duros en la escuela de medicina y nunca me pidió nada cambio”.



De igual forma, debido a que su abuelita se encontraba en el hospital, no había visto a su muñeca durante la primera exhibición, sin embargo, después de salir del hospital fue a ver la Barbie Doctora inspirada en su nieta; “Mostrarla fue uno de los mejores momentos de toda mi vida ¡Te amo, mamá!”, dice la descripción del video.



Hasta el momento, el video cuenta ya con 2 millones de “Me Gusta” y 2,261 comentarios.



Usuarios reaccionan a abuelita



Como era de esperarse, varios usuarios de la plataforma se enternecieron al ver la reacción de la abuela y no pudieron evitar compartir su sentir con la doctora Audrey, además resaltaron que la abuelita de la doctora debe estar muy orgullosa de ella por todos sus logros.



“Tu abuela es absolutamente adorable. Ella debe estar muy orgullosa. La lucha de los inmigrantes es real y hermosa”, “Ella debe estar muy orgullosa”, “OMG, lágrimas. Tu abuela debe estar inmensamente orgullosa de ti. Qué hermoso momento”, “Esto es muy hermoso Audrey. Gracias por compartirnos este reconfortante momento y mensaje con nosotros. Te mando mucho amor”, “Esto es hermoso. Estoy muy feliz de haberte conocido a través de esto y haber podido compartir tu historia”, son algunos de los comentarios que pueden leerse.



