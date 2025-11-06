En Uruapan, la tragedia se mezcla con la política: Grecia Quiroz asume la alcaldía entre lágrimas tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, y lanza un mensaje que rompe con los discursos vacíos. Mientras tanto, Sheinbaum propone tipificar el acoso a nivel federal y el AIFA sigue sin despegar —literalmente. En la CDMX, ni el Metrobús se salva de los baches, los joyeros reclaman olvido y la Selección Femenil Sub-17 se despide del Mundial tras caer ante Países Bajos.

