Mayoría en San Lázaro modifica presupuesto 2026 por casi 18 mil mdp

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

FGR pide nueva orden de captura contra Fernando Farías, marino acusado de huachicol fiscal; reprograman comparecencia

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Analizan senadores “abusos” de apps de comida

Heladas llegan a México; pronostican temperaturas mínimas de -10 grados en estos estados

Metrobús también enfrenta baches en carriles confinados

Llevan 12 Utopías avance de 60%

En Uruapan, la tragedia se mezcla con la política: Grecia Quiroz asume la alcaldía entre lágrimas tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, y lanza un mensaje que rompe con los discursos vacíos. Mientras tanto, Sheinbaum propone tipificar el acoso a nivel federal y el AIFA sigue sin despegar —literalmente. En la CDMX, ni el Metrobús se salva de los baches, los joyeros reclaman olvido y la Selección Femenil Sub-17 se despide del Mundial tras caer ante Países Bajos.

Un episodio con más caídas que despejes… pero con un cierre digno. Dale play y... ¡Entérate!

