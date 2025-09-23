Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: En este episodio destapamos el expediente clasificado: las declaraciones patrimoniales de Bermúdez Requena estarán bajo llave por 5 años… como si fueran recetas secretas de la abuela. Además, hablamos de la trágica confirmación de la muerte de B-king y DJ Regio Clown, el ataque con cuchillo dentro del CCH Sur, y hasta de un nuevo invitado indeseado en el norte del país: el gusano barrenador. En el lado más ligero, Dembélé y Aitana Bonmatí se llevan el Balón de Oro 2025, y Disney anuncia que el programa de Jimmy Kimmel regresa a la pantalla (porque cancelar ya no está de moda).

Noticias serias, servidas con picardía para que no te abrumen. Dale play y... ¡Entérate!