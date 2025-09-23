Más Información

Canciller De la Fuente llama a la solución en Gaza con Palestina e Israel como Estados

Corrupción, excesos y deuda, causas de la fractura del PRI desde López Portillo, así el primer capítulo de Crónica del Fin

Presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político contra Adán Augusto López

Comercios podrían quedarse sin música; denuncian multas de hasta 120 mil por regalías, IMPI aclara tope de 9 mil

Eugenio Derbez se mofa del viaje de Andy López Beltrán a Tokio

Muere adolescente de 14 años tras cirugía estética en Durango; padre señala que fue sin su consentimiento y presenta denuncia

Reportan como desaparecido a repartidor venezolano tras realizar entrega en Huehuetoca, Edomex

Tras operativo del Gabinete de Seguridad, localizan en Jojutla, Morelos, a cuatro menores desaparecidos en Acapulco

Hoy, en : En este episodio destapamos el expediente clasificado: las declaraciones patrimoniales de Bermúdez Requena estarán bajo llave por 5 años… como si fueran recetas secretas de la abuela. Además, hablamos de la trágica confirmación de la muerte de B-king y DJ Regio Clown, el ataque con cuchillo dentro del CCH Sur, y hasta de un nuevo invitado indeseado en el norte del país: el gusano barrenador. En el lado más ligero, Dembélé y Aitana Bonmatí se llevan el Balón de Oro 2025, y Disney anuncia que el programa de Jimmy Kimmel regresa a la pantalla (porque cancelar ya no está de moda).

Noticias serias, servidas con picardía para que no te abrumen. Dale play y... ¡Entérate!

