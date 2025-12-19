Más Información

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

PRI en el Senado propone prohibir entrega de doctorados honoris causa sin rigor académico; pide honrar méritos comprobables

Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso

Hombre muere arrollado por el Tren Maya en Yucatán; elementos de la Guardia Nacional resguardaron el lugar

En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"

Murieron 155 motociclistas de enero a septiembre

En este episodio ponemos la lupa en la FGR y los tropiezos internos, tras revelarse que Raúl Rocha habría engañado en seis ocasiones a Alejandro Gertz. También hablamos del papel del C5 como los “ojos” de seguridad rumbo al Mundial, de una balacera registrada durante un operativo antiextorsión y del ambicioso plan del Banco del Bienestar para sumar 41 millones de clientes. Además, revisamos la nueva ley de cine que se cocina y la petición de Claudia Curiel para que las salas den más espacio al cine mexicano. Dale play y... ¡Entérate!r

