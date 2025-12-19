En este episodio ponemos la lupa en la FGR y los tropiezos internos, tras revelarse que Raúl Rocha habría engañado en seis ocasiones a Alejandro Gertz. También hablamos del papel del C5 como los “ojos” de seguridad rumbo al Mundial, de una balacera registrada durante un operativo antiextorsión y del ambicioso plan del Banco del Bienestar para sumar 41 millones de clientes. Además, revisamos la nueva ley de cine que se cocina y la petición de Claudia Curiel para que las salas den más espacio al cine mexicano. Dale play y... ¡Entérate!r

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.