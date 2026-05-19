El caso Sinaloa ya no está solamente en un expediente de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Ya entró al sistema financiero mexicano. Ya tiene a dos exfuncionarios clave en manos de Estados Unidos. Y ya obliga al gobierno de Claudia Sheinbaum a caminar por una línea cada vez más delgada en su intento por defender la soberanía sin parecer escudo de nadie. Alberto Capella, especialista en temas de seguridad y Adrián López, periodista sinaloense, nos hablan al respecto.

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