Más Información
Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; “cada quien hace lo que puede”, dice
Morena alista denuncias por bloqueos y propaganda panista durante marcha en Chihuahua; Ariadna Montiel acusa boicot de Maru Campos
EU monitorea investigación de ataque a elemento federal en Matamoros; hay dos heridos en recuperación
Ariadna Montiel rechaza ingreso de Jorge “El Travieso” Arce en Morena; "no debe aceptarse por sus acciones previas", pide
Sheinbaum enviará propuesta al Congreso para mover elección judicial al 2028; argumenta que en 2027 habrá votaciones
El caso Sinaloa ya no está solamente en un expediente de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Ya entró al sistema financiero mexicano. Ya tiene a dos exfuncionarios clave en manos de Estados Unidos. Y ya obliga al gobierno de Claudia Sheinbaum a caminar por una línea cada vez más delgada en su intento por defender la soberanía sin parecer escudo de nadie. Alberto Capella, especialista en temas de seguridad y Adrián López, periodista sinaloense, nos hablan al respecto.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]