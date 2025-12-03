Entre promesas de abasto y críticas por improvisación, a casi dos años de su inauguración, la megafarmacia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿ha sido una solución o proyecto perdido? Xavier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, nos habla al respecto.

En otro tema:

Donald Trump rechazó las peticiones de Nicolás Maduro para abandonar el poder en Venezuela.