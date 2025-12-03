Más Información
IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE
Usan ambulancia del IMSS para transportar azulejos en Cuautitlán Izcalli; Instituto inicia procedimiento de sanción
Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera
Entre promesas de abasto y críticas por improvisación, a casi dos años de su inauguración, la megafarmacia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿ha sido una solución o proyecto perdido? Xavier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, nos habla al respecto.
En otro tema:
Donald Trump rechazó las peticiones de Nicolás Maduro para abandonar el poder en Venezuela.
