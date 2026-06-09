Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Morena se blinda para evitar otro Coahuilazo rumbo a 2027 y 2030. “Vencimos al odio y alianzas con delincuentes”: Manolo Jimenez. Impacta en la UE regulación de cannabis en EU. EU deja de exportar ganado a México por gusano barrenador. Selección mexicana recibe bandera de México antes de debutar en el Mundial. Además descubre, según la PROFECO, cuáles son las mejores papas fritas- Dale play y... ¡Entérate!