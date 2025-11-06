El periodista Ciro Gómez Leyva acude al programa de Con los de Casa para hablar de su libro "No me pudiste Matar" y es cuestionado sobre si le convence la versión oficial que involucra al CJNG en el atentado que sufrió la noche del 15 de diciembre de 2022. También revela cómo vivió el periodismo en el sexenio de AMLO, entre otras cosas.